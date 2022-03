Quando arriverà Batman su HBO Max; Guarda indietro alla storia per vedere la prima del film di successo, in streaming

Batman Ha risposto alle aspettative e dopo due settimane in bacheca, Il film interpretato da Robert PattinsonHa avuto un enorme impatto tra i suoi seguaci di pipistrelli e sebbene molte persone siano già state al cinema, c’è un altro pubblico che aspetta L’arrivo di Batman sulle piattaforme digitali E qui ti diciamo quando puoi vederlo su HBO MAX.

Quando è la prima del film di Batman su HBO Max?

Per coloro che preferiscono i film in streaming, dovranno attendere i 45 giorni che Warner gestisce regolarmente per distribuire i propri film in digitale, quindi Batman arriverà sugli schermi HBO Max il 19 aprile.

Quando è stata la prima mondiale di Batman?

La data della prima mondiale del film The Batman Era il 4 marzo, anche se era stato mostrato per la prima volta in alcuni paesi il giorno prima, come nel caso del Messico.

Ho bisogno di un piano a pagamento per guardare il film Warner?

Non è necessario avere alcun pacchetto premium, Batman può essere visto solo essendo un abbonato per la piattaforma HBO Max.

Di cosa sta parlando Batman? Non è una suite

Questa versione è completamente diversa da quella che abbiamo visto Il famoso cavaliere oscuroLa storia si svolge nei primi due anni in cui Bruce Wayne diventa un Batman e inizia a conoscere le viscere della corruzione in cui vive Gotham City. Combatti contro il male incarnato da miscredenti come donna gattoE il pinguino Ed ovviamente misteror, rivivi questo nuovo episodio diretto da Matt Reeves.

