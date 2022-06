Quando arriverà e quanto costerà?

Lo abbiamo appreso poco più di un mese fa nvidia ci stavo lavorando Geforce GTX 1630Scheda grafica di bassa qualità Il che rafforzerebbe l’offerta dell’azienda in questo segmento facendo una mossa per quanto riguarda la GTX 1650, il modello che chiude il fondo del catalogo NVIDIA finora, e una mossa interessante, che mostra che c’è anche vita e attività tra le meno costose opzioni per le schede grafiche.

Ci sono ancora diversi aspetti delle specifiche tecniche della GeForce GTX 1630 che non conosciamo, come il tipo di memoria che verrà installata o la sua frequenza di base, ma Parte della sua scheda tecnica è già stata svelata:

GPU di base TU117-150 a 12 nm.

Nuclei CUDA: 512

Unità di montaggio: 32

Punti: 32

Memoria: 4 GB (GDDR5 o GDDR6 discutibili)

Larghezza di banda: 12 GB/sec

Autobus: 64 bit

Questo ci permette già di avere un’idea di cosa possiamo aspettarci dalla GeForce GTX 1630, anche se lascia ancora qualche dubbio. La buona notizia, per quanto possiamo Continua a leggere Wccftechè che potremmo non impiegare molto a cancellarlo, dal momento che La GeForce GTX 1630 sarà in vendita già dal 28 giugnoCioè, martedì prossimo. Un momento ovviamente in cui potremo completare la sua scheda tecnica, durante la quale potremo attendere l’arrivo dei primi test prestazionali.

Ricordiamo, a questo punto, che un aspetto importante della GeForce GTX 1630 è quello Non conterrà core tensor o ray tracing, e che in linea di principio non ci sarebbe nemmeno un progetto di riferimento. Saranno quindi i produttori a realizzare questa nuova GPU su schede sviluppate secondo i propri standard. Questo è molto interessante, perché apre diversi design che arricchiscono il display di basso livello con diversi adattatori basati su questo chip.

La parte di qualità inferiore deriva dalla previsione del prezzo che possiamo vedere nel post citato, e questo lo indica Il prezzo della GeForce GTX 1630 sarà di circa $ 150, ben al di sopra dei 100-120 € che ci aspettavamo e quello sarebbe il prezzo ideale, in base a ciò che sappiamo al momento. Dovremo aspettare per vedere se quel prezzo sarà confermato, oltre ad aggiustare quando salteremo nel Vecchio Continente, ma se finalmente si stabilizza a quel punto, e ora che il mercato delle schede grafiche si è finalmente normalizzato, non lo fa Sembra che sarebbe un’opzione particolarmente consigliata.