Quando arriverà Forge su Halo Infinite? 343i risponde e rivela maggiori dettagli

Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / discordia / Forum / cavo / Il WhatsApp

Prima o poi, il movimentato processo di sviluppo aura infinita Dovrebbe lasciare il segno, e purtroppo lo fa nell’attesissima componente multiplayer, che sta lentamente progredendo. Per molto tempo, E prima di cadere a vantaggio dei giocatori343 Industries ha finalmente rivelato i dettagli della Stagione 2, inclusa la finestra di lancio della modalità Forge, che ha permesso alla community delle puntate precedenti di dare libero sfogo alla propria creatività.

Scopri il programma della seconda stagione di aura infinita

Attraverso un post su aura di stradaProgramma di rilascio di 343i per la stagione 2 di aura infinitaSi chiama Lone Wolves e inizia il 3 maggio. Come ti abbiamo informato ieriappariranno nuove modalità di gioco come King of the Hill, Land Grab e Last Spartan Standing; Ci saranno anche eventi narrativi come Interference, in programma dal 3 al 16 maggio, e Alpha Pack, in programma dal 19 luglio al 1 agosto.

in questo mese # ciao infinito Aggiornamento Discutiamo delle priorità del team e condividiamo uno sguardo iniziale su ciò che puoi aspettarti per il resto di quest’anno, inclusi nuovi dettagli su Campaign Co-Op e Forge. 🗺: https://t.co/UdRuH8jstc pic.twitter.com/QXorspnoRC – Ciao ciao) 22 aprile 2022

Quando arriva la modalità cooperativa di Forge e campagna aura infinita?

Tuttavia, l’attenzione è già stata posta sulle finestre di lancio di modalità e add-on che la community attendeva da tempo. In primo luogo, la campagna collaborativa online aura infinita Mira a lanciare la stessa modalità alla fine di agosto per l’opzione di ripetere le missioni in modalità campagna. Inoltre, Forge è considerata per una beta che si terrà a settembre, ma queste sono solo stime del team di sviluppo.

Con ciò, 343i ha concluso il briefing della seconda stagione aura infinitaRivela i suoi piani. Per iniziare, la stagione 3 durerà fino all’8 novembre. Inoltre, la linea di eventi narrativi continuerà, verranno aggiunte nuove mappe e c’è da aspettarsi qualcosa di legato alla campagna cooperativa divisa.

Ricordalo dentro questo link Troverai tutte le informazioni relative a aura infinitaAccanto La nostra recensione scritta.

Sono ancora qui al massimo livello.

Video: Halo Infinite – Anteprima di “Nuove modalità di gioco” | stagione 2

fonte