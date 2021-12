Quando c’è la lotteria di Natale? Disegna giorno e ora

Il Natale sta tornando come ogni anno carico di delusioni, e tanto più quest’anno si prevede di tornare alle feste con qualcosa di più normale dopo il 2020 segnato dalla pandemia di Covid-19. Soprattutto, l’illusione viene dalla classica estrazione della lotteria… Per non perdersi nulla, è necessario istruirsi bene quando si svolgerà questa estrazione e come funziona. Così, EL ESPAÑOL ti permette di avere tutte le informazioni In giro Lotteria di Natale 2021: orari, dove vederlo e cosa c’è da sapere.

Quando inizierà?

il disegno Si inizia alle 9:00 di mercoledì 22. Il sorteggio si terrà alle 8:30. Ma, come ogni anno, il primo numero di hype non verrà tirato fuori fino a 15 minuti dopo il suo inizio.

L’estrazione dura quattro ore, quindi tutti i premi dovrebbero essere usciti intorno alle 13:00.

Come seguirlo

La lotteria è sempre fatta in Il Teatro Reale di Madrid, che aprirà alle ore 8:00, un’ora prima dell’inizio dell’estrazione. L’ingresso è gratuito, ma la sala può ospitare solo 465 persone. Dopo l’anno scorso, non era necessario tenere il sorteggio senza pubblico, a causa delle restrizioni Covid, quest’anno, Non è ancora noto se la popolare lotteria avrà di nuovo un pubblico o meno.

“Non voglio precipitarmi in nulla perché credo che, come abbiamo fatto l’anno scorso, dobbiamo essere in ogni momento, giorno dopo giorno. In attesa dello stato di saluteIl Capo dello Stato per le lotterie e le scommesse, Jesus Huerta Almendro, ha spiegato la presentazione della lotteria in una conferenza stampa.

Questi sono i premi principali

Mercoledì 22 dicembre lo straordinario Christmas Gift distribuirà un totale di 2.240 milioni di euro di premi. I vincitori del “Gordo” riceveranno 400.000 euro per la decima, con 640 milioni di euro distribuiti con questo premio principale.

Il secondo premio è di 1,25 milioni di euro (125.000 per decimo) e il terzo di 500.000 euro (50.000 per decimo). Inoltre, sono previsti due quarti premi da 200.000 euro (20000 per decimo) e otto quinti da 60.000 euro (6000 per decimo).

Sono state emesse complessivamente 160 serie da 100.000 banconote ciascuna, cifra corrispondente a 3.200 milioni di euro, di cui Il 70% è distribuito in premi.

Come funziona il giveaway?

Il sorteggio inizierà Sono le 9:00 di mercoledì 22. Intorno alle 9:15 verranno estratti i primi premi.

Ci sono due tamburi: uno per i numeri e uno per i premi. I bambini responsabili, che provengono dalla scuola San Ildefonso di Madrid, prenderanno una palla da ogni tamburo e canteranno i premi.

Quando tutte le palline sono fuori dalla ciotola del premio, l’estrazione termina.

Altri premi

La Pedrea: è l’insieme dei piccoli premi che vengono distribuiti Un totale di 1.794 premi di $ 1.000 per serie, E 100 euro a decima.

Numero precedente e numero dopo i premi principali: In un totale di 3 categorie, vengono assegnati 2 premi a ciascuna: uno per il numero intero precedente e uno per il numero successivo dei primi 3 premi.

Per i numeri precedenti e successivi di El Gordo vengono distribuiti 20.000 euro a serie, ovvero 2.000 euro al decimo. Il secondo premio è stato Hanno distribuito 12.500 euro a biglietto e 1.250 euro a decima. Infine, sono stati distribuiti 9600 euro al numero precedente e un altro simile al numero successivo per il terzo premio, che è di 960 euro al decimo.

Centinaia: tra questi ci sono quelli che hanno vinto i primi tre premi del primo, secondo, terzo e quarto premio, regalando 100 euro ogni decimo guadagnato, e 1.000 euro per chi ha il biglietto intero.

Gli ultimi due numeri: i vincitori vincono 1.000 euro a serie, ovvero 100 euro per la decima, Per abbinare gli ultimi due numeri dei primi tre premi.

Rimborso: Per raggiungere l’ultima cifra del primo premio “El Gordo”, verranno restituiti 200 euro del prezzo della serie, e nel caso di chi ottiene la decima verrà restituito il costo di 20 euro, risultando così un totale di 9999 prelievi distribuiti durante l’estrazione.

