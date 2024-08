Quando c’è la partita del Genoa? Inter Serie A: squadra, data, ora e diretta tv

Lui Sabato 17 agosto, Inter Visiterà lo Stadio Luigi Ferraris a Genovadi Primo appuntamento A IL Lega Italiana A. Incontro Può essere visto in diretta su Disney+ (Solo per il Sud America) In 12:30 (Argentina, Oro), 11:30 (chi) 10:30 (COL, PER, ECU).

Perché è importante questo confronto nel campionato italiano?

L’Inter, ultima campionessa italiana, cercherà di riconquistare il titolo nell’edizione 2024-25 del campionato italiano, mentre il Genoa, rispettabile vincitore stagionale dello scorso anno, sferrerà il primo colpo in casa dopo aver realizzato tre gol. Quattro vittorie nel precampionato terminato.

I giocatori più importanti della sfida Genoa-. Inter

Selezioni editoriali

Simone Inzaghi avrà una rosa di alto profilo alla sua prima giornata in Serie A. Denzel Dumfries e Matteo Darmian discutono della posizione sulla destra del campo, ma il resto sembra bloccato.

Yann Sommer sarà il portiere, Benjamin Pavard, Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi formeranno i tre e a centrocampo, una volta risolto il dubbio tra Dumfries e Darmian, il settore sarà completato con Henrikh Mkhitaryan. Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Federico Demarco. In attacco, ovviamente, ci sarà il capocannoniere Lautaro Martinez al fianco di Marcus Thuram.

A Genova vedremo una squadra quasi nuova, dopo l’addio dell’attaccante Matteo Retegui e quello quasi certo di Albert Gudmundsson.

Pierluigi Giulini sarà il portiere, mentre in attacco dovrebbero essere Junior Messias e Vitinha.

Ecco come arrivano le squadre

Per entrambi sarà la prima partita stagionale di Serie A.

Precedente ultimo

Si sono affrontati per l’ultima volta il 4 marzo, con l’Inter che ha vinto 2-1, con gol di Cristian Asllani e Alexis Sanchez.

Il gol del Genoa è stato segnato da Johan Vasquez.

Quando giocano: data, ora e diretta TV

La partita tra Genoa e Inter Giocherai Sabato 17 agostoda 12.30 (Argentina, Oro), 11.30 (Chi) e 10.30 (COL, PER, ECU). Può essere visto in diretta su Disney+ (per il Sud America)