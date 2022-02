Quando Checo Pérez e Max Verstappen presenteranno la nuova vettura per il 2022

Red Bull Racing sarà uno dei primi team di Formula 1 a rivelare il design della nuova vettura per la stagione 2022 (Foto: REUTERS / Hamad Ana Mohamed)

Dopo l’attore 2021 chi era Toro Rosso Sul Formula 1Le vacanze entrano nella fase finale per una parte della squadra, che si unirà ai suoi compagni di squadra Milton Keynes Per finire affinando gli ultimi dettagli della nuova monoposto, che promette di competere ancora una volta per i titoli piloti e costruttori.

Il 14 gennaio lo hanno rivelato La nuova vettura da corsa sarà chiamata RB18Continuando la numerazione che le loro auto hanno utilizzato da quando sono arrivati ​​nella classe nel 2005, hanno seguito la tendenza della maggior parte dei team ad annunciare la presentazione popolare e tanto attesa dell’auto.

Questo avverrà mercoledì prossimo, 9 febbraio, quando Max Verstappen S ceco Perez Svela al pubblico il suo nuovo design e le prime caratteristiche Toro Rossoche presenterà cambiamenti molto evidenti rispetto agli ultimi anni, in quanto porterà le nuove linee guida imposte dalla categoria.

Il 9 febbraio Checo Pérez e Max Verstappen presenteranno la nuova RB18 per la stagione 2022 di Formula 1 (Foto: Red Bull Racing)

Evento Red Bull Racing, sponsorizzato principalmente da Tag Heuer, sarà alle 17:00 CET; Mentre in Messico può essere visto dalle 10:00 attraverso il sito ufficiale della squadra austriaca.

Quali sono le offerte per le vetture di Formula 1 per il 2022?

Con questa notizia, Toro Rosso Sarà una delle prime squadre a mostrare i progressi dell’auto per il 2022, poiché rimane solo Williams Racing Nell’annunciare la data ufficiale di presentazione, l’ordine degli annunci finora è stato il seguente:

Haas F1 Team La prima squadra sarà e lo farà venerdì 4 febbraio;

Red Bull Racingmercoledì 9 febbraio;

Squadra Aston Martin F1giovedì 10 febbraio;

McLaren F1 Teamvenerdì 11 febbraio;

Scuderia Alpha Tourilunedì 14 febbraio;

Scuderia FerrariGiovedì 17 febbraio

Mercedes-AMG Formula 1 Teamvenerdì 18 febbraio;

Squadra alpina di F1lunedì 21 febbraio;

Squadra Alfa Romeo F1domenica 27 febbraio.

Classifica delle offerte per le nuove vetture di Formula 1 2022 (Immagine: Twitter / @F1)

Il 2022 sembra molto promettente e diverso per me Formula 1Quando entreranno in vigore le nuove normative per le auto, avranno un aspetto molto diverso dagli ultimi cinque anni.

Grazie è stato l’arrivo Libertà Media Come nuovo proprietario di un’azienda Formula 1che ha promosso alcune modifiche per migliorare la concorrenza e l’offerta, a cominciare da Ritorno dell'”Effetto Terra”, con vista Rendi l’inseguimento e il sorpasso più eccitanti, che porterà a aria meno sporca Tra l’auto che insegue e l’inseguitore.

Fino all’anno scorso, quando il pilota era di fronte a un altro pilota creato galleria del ventoche colpisce direttamente la parte anteriore della parte proveniente direttamente da dietro, provocando una perdita fino al 50% del carico aerodinamico, con conseguente Non c’è quasi nessun bypass sullo stretto.

Concetto di design della Red Bull Racing con modifiche ai regolamenti delle auto per il 2022 (Immagine: Twitter / @F1)

Con nuove modifiche, ora che il 50% scenderà al 10% Il che causerebbe più abusi, secondo i rapporti presentati dall’organizzazione.

Uno dei dettagli più importanti che avranno le nuove vetture sono le gomme, Che sarà di 18 pollici con i deflettori in cimaoltre a potenziali sponsor su ruote con illuminazione a LED.

L’auto peserà 38 kg in più, avrà un aspetto più potente e le sue dimensioni aumenteranno, quindi, in teoria, sarà un po’ più veloce delle auto del 2021; Tuttavia, i divari di prestazioni tra tutte le squadre dovrebbero diminuire in modo significativo.

