Dobbiamo continuare a parlare di One Piece e del suo anime, questa volta con l’episodio 1050! Quando e dove potremo continuare a goderci la serie in spagnolo legalmente e gratuitamente? Vi diciamo tutto ciò che dovete sapere per continuare a godervi l’arco narrativo di Wano, uno dei migliori – per molti – ricordati nell’intera storia dell’animazione per quanto riguarda l’opera dello stesso Eiichiro Oda.

Quando e dove guardare l’anime di One Piece: Episodio 1050

Se volete godervi l’anime di One Piece, non vi resta che collegarvi al sito ufficiale di Crunchyroll. Questa è la piattaforma di streaming anime responsabile della trasmissione di anime in Spagna e nella maggior parte dei paesi dell’America Latina.

parliamo di La serie One Piece e il suo capitolo 1050 dell’anime usciranno domenica prossima, 5 febbraio 2023. Questo sarà il caso finché non saremo sorpresi da un episodio speciale non segnato sul calendario, dato che questo è stato popolare negli ultimi mesi a causa della premiere di One Piece: RED e della vicinanza dell’anime al manga.

Il palinsesto delle trasmissioni sarà sempre lo stesso: 10:00 a.m, sulla Penisola, anche se è possibile che sia stato pubblicato in precedenza sulla stessa piattaforma. Ciò è accaduto in alcune occasioni, ma per la maggior parte è stato senza traduzione in spagnolo.

Dove: Crunchyroll

Quando: domenica 5 febbraio 2023

In qualsiasi momento: 10:00 ora della penisola

riepilogo

Scimmia. Dott.. Rufy si rifiuta di permettere a chiunque di ostacolare la sua ricerca per diventare il re di tutti i pirati. Con un percorso tracciato attraverso le insidiose acque della Grand Line e oltre, questo è un capitano che non si arrenderà mai finché non avrà raccolto il più grande tesoro sulla terra: il pezzo leggendario.