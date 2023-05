Quando e dove sono in vendita gli abbonamenti Espacio Zity per le Fiestas del Pilar 2023

Sappiamo già quando e dove saranno in vendita i biglietti Espacio Zity 2023 (alcuni scontati) durante le Fiestas del Pilar

Noi siamo Feste del Pilar 2023E Zity Space Torna più forte che mai. Dopo un precedente rilascio, ritorno alla vita normale, dove migliaia e migliaia di Zarqouzis e visitatori hanno goduto di nove notti di musica, struttura Situato nel sud di Saragozza ti aspetta Rinnovare e superare il successo ottenuto lo scorso anno.

Quasi 200.000 persone sono passate da “Zity” durante il 2022 e La maggior parte dei concerti appendono un cartello “Sold Out”. (tutto esaurito) diverse settimane prima che si svolgesse, cosa che è successa anche con molti biglietti per il raduno o la notte.

per questa ragione, Molte persone acquistano un abbonamento che garantisce loro l’ingresso dopo le festesenza preoccuparsi di acquistare i biglietti separatamente e, da un lato, a un prezzo molto più conveniente.

In quali giorni sono in vendita gli abbonamenti e dove si possono acquistare?

IL Fertilizzantiche prevede ingressi illimitati durante tutti i giorni e concerti all’Espacio Zity, sSaranno in vendita venerdì prossimo.E 12 maggio.

IL I pass possono essere acquistati presso il negozio Central Box Office, nel Centro Commerciale Indipendenza “El Caracol”. Pertanto, quando lo acquisti, puoi goderti l’intero programma del concerto che si svolgerà dal 6 ottobre al 14 ottobre.

Abbonamenti scontati: chi li richiede e le sue esigenze

Come l’anno scorso Ci saranno abbonamenti disponibili per le persone che si trovano in una situazione La disoccupazione E anche per gli studenti.

Quest’anno lo saranno Sconto di 11€ su questo tipo di bonus che sarà venduto solo nel negozio vero e proprio.

Per acquistare questi abbonamenti, È necessario presentare i documenti comprovanti la BIGLIETTERIA CENTRALE di El Caracol Sei disoccupato o sei uno studente.