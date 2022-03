Quando è la prossima gara di Coppa del Mondo di F1: data e ora del Gran Premio d’Australia

Il Campionato del mondo di Formula 1 Iniziato il 20 marzo con Gran Premio del Bahrain. Charles Leclerc Ha vinto il suo primo Gran Premio della stagione, mentre, Carlos Sainz Ha concluso al secondo posto. Lewis Hamilton È stato il primo pilota mercedes, il terzo. Nella seconda gara, Max Verstappen un eroe GP Regno Arabia Saudita. Ferrari E ha continuato a dimostrare la sua superiorità all’inizio della stagione, ottenendo il secondo e il terzo posto conquistati Leclerc e Sainzrispettivamente.

Questa settimana non c’è gara. amanti Formula 1 Dovranno aspettare Gran Premio d’Australia essere trattenuto domenica 10 aprile Per far rivivere l’emozione dei Mondiali.

Questi sono gli orari del Gran Premio d’Australia:

Venerdì 8 aprile Paese Gratuito 1 Libero 2 Spagna 05:00 08:00 Argentina 12 in punto 3 in punto Chile 12 in punto 3 in punto Messico 21:00 12 in punto Colombia 22:00 01:00 stato unito 23:00 02:00 Perù 22:00 01:00

Sabato 9 aprile Paese gratuito 3 classificazione Spagna 05:00 08:00 Argentina 12 in punto 3 in punto Chile 12 in punto 3 in punto Messico 21:00 12 in punto Colombia 22:00 01:00 stato unito 23:00 02:00 Perù 22:00 01:00

domenica 10 aprile Paese Vita professionale Spagna 07:00 Argentina 02:00 Chile 02:00 Messico 23:00 Colombia 12 in punto stato unito 01:00 Perù 12 in punto

Il resto del programma della Coppa del Mondo 2022