Quando è la sua data e cosa si celebra

il Capodanno cinese Funziona in modo molto diverso da noi. Nel caso del calendario cinese, il primo giorno oscilla tra il 21 gennaio e il 21 febbraio, con un anno calcolato dal 2698 a.C. e sotto il segno di un animale, come abbiamo già scoperto analizzando le principali caratteristiche di un animale. Torre Cinese.

Per questo nel 2022 si celebra l’anno cinese 4720 sotto il segno della tigre; Nel 2021, l’anno cinese 4719 cade sotto il segno del Toro… e così via. Quest’anno sarà l’animale simbolo del capodanno cinese Coniglio con il simbolo dell’acqua. Se hai dubbi su quale animale ti si addice e su quale elemento associare, puoi sempre dare un’occhiata a come Calcola il tuo oroscopo cinese Per scoprirlo, ma fin dall’inizio ti diremo tutto ciò che devi sapere sul capodanno cinese 2023 in modo che tu possa saperne di più su questa celebrazione.

Quando è il capodanno cinese 2023?

la domenica 22 gennaio Il capodanno cinese inizierà all’inizio dell’anno 4721 sotto il segno della lepre. Durante le date in cui si terrà questo evento, le comunità cinesi ne beneficeranno Vestendo le loro case di rosso e oro (colori che rappresentano la vitalità del fuoco e dell’energia) Attirando così buona fortuna.

Capodanno cinese 2023: Dettagli decorativi. Angela Roma/Pixel

Perché il 2023 è l’anno cinese 4721?

Come già saprai, il Torre Cinese È governato dalle fasi lunari, non dal calendario gregoriano. Cosa comporta? Il capodanno cinese inizia un nuovo ciclo quando si verifica la prima luna nuova nel primo mese lunare, che coincide sempre Con il periodo dal 21 gennaio al 20 febbraio. Per l’anno 2023, la celebrazione del capodanno cinese inizierà domenica 22 gennaio.

Per quanto riguarda la differenza di anni (2023 e 4721), ciò è dovuto al fatto che il calendario cinese inizia Contando dall’anno dell’incoronazione dell’Imperatore Giallo Huangdi nel 2698 a.C

Cosa significa il coniglio d’acqua nel capodanno cinese 2023?

L’Anno del Coniglio inizierà il 22 gennaio 2023 e terminerà il 9 febbraio 2024Secondo l’oroscopo cinese. In questo senso il 2023 sarà un anno speciale per tutti i nati sotto questo segno e da questo dipenderà il futuro degli altri.

Quali sono i rituali usati per attirare la fortuna?

Oltre a decorare la casa in rosso o oro, ci sono molti altri rituali per attirare la buona fortuna Deve essere effettuato entro i primi 15 giorni dell’annoSecondo la tradizione cinese. Alcuni di essi sono legati a:

Fai una pulizia accurata a casa prima del nuovo anno per eliminare la sfortuna accumulata dal vecchio anno.

a casa prima del nuovo anno per eliminare la sfortuna accumulata dal vecchio anno. Metti due monete in un sacchetto rosso E ripetilo per un’intera settimana per attirare buona fortuna e denaro.

E ripetilo per un’intera settimana per attirare buona fortuna e denaro. Metti una fonte d’acqua in casa Come simbolo di fortuna in abbondanza e di miglioramento della vita delle persone che risiedono in quella casa.

Come simbolo di fortuna in abbondanza e di miglioramento della vita delle persone che risiedono in quella casa. Distribuisci le buste rosse ai bambini Quindi iniziano l’anno con successo e con il piede giusto.

