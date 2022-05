Quando è l’ultimo evento di Fortnite Stagione 2: date e orari

Si sta avvicinando! L’evento conclusivo della Stagione 2 di Fortnite ci accoglie a distanza, quindi oggi vi diremo quando si svolgerà. Hai bisogno o vuoi sapere quando sarà l’ultimo evento di Fortnite nella Stagione 2, qual è il suo programma, come possiamo partecipare, quali ricompense otterremo per la partecipazione, ecc.? Bene, a MARCA Gaming ti diciamo tutto quello che è stato detto a riguardo.

Qual è l’effetto dell’impatto? L’ultimo evento di Fortnite, stagione 2

La data in cui si svolgerà l’evento finale della Stagione 2 di Fortnite è il 4 giugno 2022. Tuttavia, il tempo può variare in base alla regione. Ti lasciamo, di seguito, un elenco dei diversi fusi orari in modo da avere le informazioni che funzionano meglio per te:

Spagna: si svolgerà sabato 4 giugno alle 22:00 PT. Pertanto, saranno le 21:00 alle Isole Canarie.

Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras e Costa Rica: a partire dalle 12:00 del 4 giugno.

Colombia, Messico, Perù, Panama ed Ecuador: sabato 4 giugno alle 13:00.

Cuba, Repubblica Dominicana, Bolivia, Venezuela: 14:00 il 4 giugno.

Argentina, Brasile, Uruguay e Cile: lo stesso giorno, cioè il 4 giugno, ma alle 15:00.

Come si partecipa all’evento Fortnite Impact?

È molto facile. Come al solito, dovremo solo essere online in quel momento. Adesso, come sempre, come in altri eventi, come le ultime Community Cups, l’ideale è convocare qualche tempo prima. Per precauzione, senza ulteriori indugi. Dopotutto, è possibile che se provassi ad entrare cinque minuti prima, o allo stesso tempo, ti accorgessi che all’improvviso molte persone hanno cercato di entrare subito e tu hai avuto un problema.

Non è normale, perché i server di Epic Games sono pronti a ricevere un gran numero di giocatori in poco tempo, ma… beh, la sicurezza è meglio che dispiaciuta, vero?

Gli ultimi premi e ricompense degli eventi di Fortnite, stagione 2

Più che un semplice premio o ricompensa, possiamo parlare di un regalo. Anche se è vero che speriamo che ci saranno più articoli cosmetici disponibili in negozio e alcuni eventi all’interno dell’evento finale stesso – perdona la ripetizione – quello che otterremo è, se chiamiamo dal 4 giugno 2022, dalle 16:00 EST, Essere una schermata di caricamento e un tema musicale per la lobby. Saranno gratuiti. E sì, non di molto, ma… È gratis!