Quando è stata l'ultima volta che l'Arsenal ha raggiunto i quarti di finale di Champions League?

L'Arsenal è una classica della Champions League. Non l'ha mai vinta, nonostante abbia però raggiunto la finale nel 2006 Sì, è stato presente alla competizione in tutte le stagioni dal 1998-99 al 2016-2017.. Un record che è stato uno dei più grandi riconoscimenti di Wenger durante la sua permanenza in panchina cannoniere. Adesso è Mikel Arteta a voler emulare il francese. Infatti, Essere a questo turno dei quarti di finale è davvero impressionante.

Dopo sette stagioni con la mediocre squadra dell'Arsenal (per gli standard di uno dei più grandi club del paese) in cui non si è mai qualificata per la Champions League, l'allenatore basco l'anno scorso ha costruito una squadra impressionante capace di finire tra le prime quattro del campionato. primo ministro. Non sono felice di questo, Il passaggio Sull'orlo della morte Contro il Porto Interrompe una serie di sette partite consecutive di Champions League senza andare oltre gli ottavi. L'ultima volta che hanno raggiunto i quarti di finale è stata nella stagione 2009-10, quando il Barcellona li eliminò dopo una delle partite più incredibili della carriera di Messi, in cui l'argentino segnò quattro gol. L'andata, terminata 2-2, non ha fruttato nulla dopo il 4-1 del Camp Nou.

La sfida ora è superare questa fase. Eliminare il Bayern e raggiungere le semifinali di Champions League non sarà una sorpresa, visto lo strepitoso livello collettivo dimostrato dalla squadra. cannoniere In queste ultime due stagioni, però, sarà un evento storico per l'Arsenal. Questa sarà la terza volta che riusciranno a figurare tra le prime quattro squadre d'Europa, dopo la finale del 2006 e la semifinale del 2009.. Una sfida che il club non realizzava da 15 anni e sarebbe un successo per Mikel Arteta.

Segui il Canale Diario AS su WhatsAppDove troverai tutto lo sport in un unico posto: l'attualità del giorno, l'agenda con le ultime notizie sugli eventi sportivi più importanti, le foto più importanti, l'opinione dei migliori marchi AS, resoconti, video e alcuni umorismo di tanto in tanto.