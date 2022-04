Quando è stato rilasciato Cyberpunk 2077? Cyberpunk 2077, numero di copie, unità vendute, PC, Xbox, PlayStation, in milioni

Presentando i risultati finanziari alla società CD del progetto REDresponsabile di giochi come Epic il magoha annunciato che il gioco controverso Film Cyberpunk 2077il cui protagonista era Keanu ReevesE Oltre 18 milioni di copie vendute. Ha anche sottolineato che il titolo in un anno Venduto più di quattro milioni di unità. Cyberpunk 2077 è disponibile per piattaforme come PS4 S Xbox serie X | S.

Si noti che questo indirizzo era severa critica Nei primi giorni della loro vita a causa di multipli errori graficiPrima di ciò CD del progetto RED Risolto da A Tanti aggiornamenti. Ci sono state molte polemiche con errori grafici cosa o cosa CD Projekt ha dovuto accettare resi di copie digitali e fisiche. Tornando al tema delle vendite, Alla fine del 2020, il gioco ha venduto 13,7 milioni di copie.

Quando è stato rilasciato Cyberpunk 2077?

Il gioco è stato rilasciato in 10 dicembre 2020 Disponibile ora per le piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S e PC (tramite Epic Games Store e Steam). Si prevede che nel corso dell’anno 2023 il primo spettacolo Il primo contenuto scaricabile del gioco.