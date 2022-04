Quando è stato rilasciato Scarlet Nexus? Scarlet Nexus, Bandai Namco, Xbox Game Pass, PC, Due milioni, Giocatore

Bandai Namco Recentemente annunciato che il gioco di ruolo (RPG) La Lega Scarlatta Due milioni di persone ci hanno giocatoMentre Ha venduto un milione di copie. Si dovrebbe notare che due milioni di persone Include principalmente gli abbonati al servizio Xbox Game PassSia su console che PC.

tramite un conto Twitter Dal gioco ha ringraziato notando che: “Grazie 2.000.000 di giocatori. Spedizioni mondiali cumulative e Le vendite di titoli hanno superato 1 milionee il numero cumulativo di giocatori inclusi Pass per giochi Xbox/Pass per giochi per PCE superato i due milioni“.

La Lega Scarlatta È un gioco di ruolo che si svolge in una realtà alternativa, in cui l’umanità sviluppa una tecnologia che forma una comunità di materiali che si trovano nel cervello umano. Il titolo è stato sviluppato e distribuito dalla società giapponese Bandai Namco.. Meno di un mese fa ha incrociato Tales of Arise.

Quando è stato rilasciato Scarlet Nexus?

Il gioco di ruolo è stato rilasciato in 25 giugno 2021 Disponibile per piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S. S PC (attraverso vapore).