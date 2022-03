Quando finisce la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 3?

Doctor Strange e Marauder arrivano a Fortnite

nuova stagione di È un gioco elettronico Appena arrivato carico di novità. Giochi epici Fanno strada Stagione 2 Episodio 3 Dal popolare gioco in stile battle royale resistenza. Nella presentazione di questo nuovo capitolo vediamo una serie di forze contrapposte (Disposizione immaginaria e sette) Uno di fronte all’altro sull’isola È un gioco elettronico Insieme al mago supremo universo meraviglioso

Questa stagione sta apportando grandi cambiamenti al gioco. La cosa più importante è che, almeno per questa volta, la costruzione sia stata rimossa, eliminando uno degli aspetti più distintivi della È un gioco elettronico. Per bilanciare questo, i giocatori ora hanno uno scudo aggiuntivo chiamato Scudo totale La difesa migliora.

Altre modifiche includono miglioramenti al movimento del personaggio come sprint, arrampicata e persino colpi di spalla per aprire le porte. Sono stati inclusi anche nuovi veicoli come dirigibili e carri armati, oltre a una manciata di nuove armi. E se i giocatori donano abbastanza oro nel corso della stagione, sbloccheranno una versione guidabile del popolare Battle Bus e torrette leggere o pesanti.

Oltre alle modifiche apportate al gioco e all’isola, il Battle Pass della nuova stagione aggiunge anche alcuni personaggi sbloccabili per chi lo acquisterà. Il più importante è Dott. Garibche sarà proiettato negli schermi cinematografici a maggio con Doctor Strange nel multiverso della follia. Inoltre, con l’avanzare della stagione, possiamo anche sbloccare mocassino.

I giocatori avranno il tempo di godersi questo nuovo capitolo del gioco con il nome 20 marzo Finirà 3 giugno.