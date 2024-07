Quando giocherà Real Madrid-Real Madrid? Milan in amichevole: squadra, data, ora e diretta TV

Real Madrid Facce MilanoIn una partita amichevole internazionale. La partita si svolgerà mercoledì 31 luglio al Soldier Field di Chicago, dalle 21:30 ARG e URU, 20:30 CHI e 19:30 COL, PER e ECU.

Perché è importante questo duello amichevole?

Al Real Madrid fa la sua prima apparizione il 18enne brasiliano Endric, appena firmato con il Merengue, arrivato in patria dal Palmeiras. Nel frattempo, la nuova aggiunta, il francese Kylian Mbappé, non farà parte di questo tour negli Stati Uniti. Indubbiamente, anche senza il francese, c’erano grandi aspettative per vedere il campione della Champions League. Sono già rientrati in squadra Antonio Rudiger, Luka Modric, Arda Guler e Brahim Diaz. Si tratta sempre di un impegno speciale per tecnico Carlo Ancelotti, che ha un grande passato da giocatore e allenatore dei rossoneri.

Esatto, il Milan, con il tecnico portoghese Paulo Fonseca, continua a mettere alla prova i suoi giocatori in questa serie di amichevoli, avendo ottenuto il miglior risultato nell’ultima partita contro il Manchester City, sconfitto 3-2.

I giocatori da seguire nella partita Real Madrid-Vis. Milano

Poi il Real Madrid introduce Andrik e non ha più a centrocampo il tedesco Toni Kroos, ritiratosi dal club con la 15esima Champions League conquistata e poi stabilmente nell’Europeo del suo Paese. Ancelotti sta facendo altri test alla ricerca della grande prestazione.

Il Milan include nel suo attacco l’americano Christian Pulisic e il serbo Luka Jovic. Qui spicca il giovane italiano Lorenzo Colombo, autore di una doppietta nella vittoria sul City guidato da Pep Guardiola.

Ecco come arrivano le squadre

Il Real Madrid non gioca partite ufficiali da quasi due mesi, da quando ha sconfitto il Borussia Dortmund 2-0 vincendo la Champions League.

Il Milan ha appena ottenuto tre risultati impressionanti nell’amichevole: ha perso 5-2 contro la Roma, ha pareggiato 1-1 con il Rapid Vienna e ha battuto il Manchester City 3-2.

Precedente ultimo

Il Real Madrid ha battuto il Milan in tre degli ultimi cinque incontri (gli altri due sono stati pareggiati). L’ultimo confronto risale al 23 luglio 2023, in un’altra amichevole, in cui la nazionale spagnola vinse 3-2, con una doppietta di Federico Valverde e una rete di Vinicius Junior. Nel frattempo, Fikayo Tomori e Luca Romero hanno segnato due gol per gli italiani.

Quando giocano: data, ora e diretta TV

La partita tra Real Madrid e Milan si svolgerà mercoledì 31 luglio, al Soldier Field di Chicago, alle 21:30 ora ARG e URU, 20:30 ora del Cile e 19:30 ora di Colonia, Perù e ECU.