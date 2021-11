Quando i clienti di Bankia potranno utilizzare i servizi di digital banking di CaixaBank?

Ne abbiamo parlato a Diario Come venerdì scorso, 12 novembre, è effettivo Fusione tra Bankia e CaixaBank. Le due entità bancarie hanno completato l’integrazione tecnologica e inizieranno a operare come un tutt’uno: Circa sette milioni di clienti Bankia faranno parte di CaixaBank.

Sebbene le banche abbiano annunciato l’applicazione dei servizi bancari digitali Funzionerà dal 14 novembre, CaixaBank ha riferito che il suo servizio di banca digitale Disponibile “ore in anticipo”. CaixaBank Completato durante il giorno La fase di migrazione dei dati per i sistemi da un’entità all’altra.

In questo modo i nuovi clienti possono già cControlla il tuo saldo ed esegui operazioni con CaixaBankNow e ImaginI canali digitali di Bankia vengono reindirizzati automaticamente a quelli di CaixaBank, l’entità finanziaria citata in un comunicato.

E Bizum?

Le banche hanno anche annunciato che Bizum non sarà disponibile fino a domani domenica 14 novembrePiuttosto, è stato sottolineato che il ripristino del servizio potrebbe subire qualche ritardo. Nulla di tutto ciò. Bizum sta già lavorando con i nuovi clienti CaixaBank di Bankia.

L’invio e la ricezione di denaro tramite ‘ è stato ripristinato.Bisome trasferimenti istantanei che hanno clienti Bankia in origine o destinazione, Che è stato interrotto per alcune ore a causa dell’integrazione della tecnologia.

Secondo l’istituto finanziario, si prevede di aprire la fase delle operazioni digitali per i clienti di Bankia Tra la notte del tredicesimo sabato e la quattordicesima domenica Ma “buoni progressi nel processo di integrazione tecnologica” Hai permesso che il ripristino del servizio continuasse”.