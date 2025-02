Oggi è completamente diverso, è stato ricostruito in una delle destinazioni più turistiche in Grecia, ma questa settimana è stata rivelata un’altra migrazione di massa quando è arrivata una nuova ondata di terremoti dell’isola.

Dopo aver colpito il terremoto di Santorini nel 1956, i residenti si sono trasferiti sul mare per vagare in salvo

Ma non tutti fuggono. Coloro che mostrano ancora il mix di coraggio, necessità e profondo contatto con la terra che è venuta per identificare i locali su quest’isola. Portano notti senza dormire, perseguitati dai ricordi del passato e non sono noti per ciò che non è ancora arrivato.

I tremori microscopici iniziati nel giugno 2024 Trasformarsi in un terremoto completo Scuote le case e la ristrettezza dell’isola. Le famiglie si affrettarono a partire dall’aria e dal mare e cercano disperatamente per un periodo di riposo mentre la Terra tremava di nuovo.

“Il rumore derivante dal terremoto … è insopportabile. Anche a casa mia, è diventato schiacciante.” “Mi sono sentito stanco, giorno dopo giorno, senza fine all’orizzonte … ma non ho sentito paura. Non posso uscire di casa e non posso lasciare le persone che sono rimaste dietro di loro.”

Questa flessibilità non è nuova. Le persone sono state nominate sia per il cambiamento sociale, 3,4 milioni hanno visitato Al -jazeera l’anno scorso, secondo il sindaco Nikos Zorzos – trasformazioni sismiche. Ora, come sempre, si sono incontrati insieme in solidarietà .

“Stiamo facendo del nostro meglio per sostenere i deboli”, afferma Mathaios Fytros, volontario e commerciante locale. “Le persone con disabilità , gli anziani – stanno lottando per avvolgere e le loro case sono difficili da raggiungere. Se un grande terremoto colpisce, so esattamente dove vivono e li raggiungerò il più rapidamente possibile, insieme ai vigili del fuoco.”

Mathaios e altri stanno pattugliando l’isola, assicurando che il settore immobiliare abbandonato non sia saccheggiato e aiuta chiunque sia nel bisogno. “Non ho paura”, dice con una tranquilla convinzione. “Siamo orgogliosi della nostra isola. Spero solo che tutto avrà successo e che questo calvario finisca presto. Saremo felici di restituire i nostri visitatori con noi.”