Quando inizia il tappeto rosso per La Soirée of the Year 4 di Ibai? Orari e presentatori

Quarto anno in serata Questo sabato si terrà Ibai Llanos 13 luglioE uno dei momenti più attesi è… tappeto rosso Cosa succede prima dell’evento. Una delle più grandi tradizioni, edizione dopo edizione, ci mostra i grandi creatori di lingua spagnola che presentano e danno il loro punto di vista su ciò che sta per iniziare. Anno dopo anno, la serata non ha smesso di crescere, e questa volta il numero di combattenti è più grande che mai, compresi tutti i tipi di spettacoli e artisti, quindi Ebay ha dovuto dare un nuovo tocco al formato del tappeto rosso.

Quali cambiamenti sono avvenuti sul red carpet della quarta serata? Niente panico, la Creator Parade sarà ancora lì, ma in una forma molto più piccola, e da un’ora e mezza fino ad ora sarà… 20 minuti. Un formato più breve cerca di offrire più dinamismo agli spettatori e garantire che tutto venga svolto nel miglior modo possibile. Ibai Llanos ha ammesso che durante il tappeto rosso sarà effettivamente all’interno del Santiago Bernabéu, quindi questo dimostrerà un po’ di creatività, ma una volta finito, potrà comunicare e passare direttamente all’azione.

Quando inizia il tappeto rosso per l’anno 4?

La trasmissione in diretta La Velada del Año 4 inizierà alle 16:30 con il conto alla rovescia che terminerà alle 17:00. In quel momento, sarà legato all’evento, che avrà come protagoniste Marina Rivers e Maria Patiño, quindi il tappeto rosso dovrebbe essere srotolato prima delle 18:00. La serata inizierà con un’esibizione musicale di Julieta Venegas

Chi metterà in risalto il tappeto rosso per la serata del quarto anno?

Le modifiche al tappeto rosso per questa edizione fanno sì che nessuno si presenti o rilasci interviste.

