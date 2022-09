Quando inizia la Laver Cup, il torneo d’addio di Federer

La competizione lascerà un’altra immagine alla storia: Rafa Nadal, Novak Djokovic e lo stesso Federer coincidono per la prima volta nella stessa squadra.

O2 Arena ospita a Londra Dal 23 al 25 settembre Quinta edizione del tazza di conca. Se il pensiero di una lotta tra le migliori racchette da tennis del mondo, un’esibizione tra una squadra dei migliori tennisti d’Europa contro una squadra del resto del mondo, è già sufficiente da solo, quest’anno le aspettative sono state superate per essere il torneo di Roger Federer addio.

Il Coppa di Laver 2022 Presenta anche un altro quadro della storia di questo sport, da allora per la prima volta Rafael NadalE il Novak Djokovic e il suo Federer, i tre grandi del tennis che hanno dominato i principali tornei negli ultimi due decenni, gareggeranno tutti nella stessa squadra. Infatti, Lo svizzero ha chiesto di giocare al fianco di Nadal nel doppioÈ l’unico giocatore a giocare perché le sue condizioni fisiche gli impediscono di giocare una partita di singolare.

Squadre dall’Europa e dal resto del mondo

Ogni squadra è composta da sei giocatori guidati da una leggenda del tennis: Bjorn Berg È il capitano d’Europa e John McEnroe, quello di Team World. In ogni squadra vengono selezionati tre tennisti in base alla loro posizione nella classifica ATP e gli altri tre sono scelti dai leader.

Squadra Europa : Casper Ruud, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray e Matteo Berrettini

: Casper Ruud, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray e Matteo Berrettini La squadra del resto del mondo: Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime, Diego Schwartzman, Francis Tiafoe, Alex de Meyer, Jack Sock, Tommy Paul.

aspetto esteriore

La Laver Cup è composta da Tre giornida venerdì 23 a domenica 25 settembre, e in ognuno suonano Tre incontri di singolare e uno di doppioTutto questo è meglio Tre gruppi.

Vincere le partite della prima giornata equivale a 1 punto, 1 punto nella seconda e 3 punti nell’ultima giornata. Vince la prima squadra che raggiunge i 13 punti.

Ogni giocatore gareggia in almeno una partita di singolare per i primi due giorni, inoltre, nessun giocatore può giocare in singolare più di due volte.

Calendario delle partite di Laver Cup

Il programma di scherma della Laver Cup è lo stesso durante i tre giorni di gara: prima partita Previsto per iniziare 02:00. (ora della penisola spagnola), mentre Secondo So giocare Dopo aver completato il primo. Il 3a parte si terrà 20:00.poi Quarta partita della giornata.

Il torneo inizia venerdì e sabato con due incontri di singolare e il terzo è di doppio, mentre la domenica inizia con il doppio e si conclude con tre incontri di singolare.

Qual è la data del doppio tra Federer e Nadal?

Brg e McEnroe decidono chi giocare prima dell’inizio di ogni partita. Tuttavia, dopo espressa richiesta di Roger FedererSembra che gli svizzeri ci stiano giocando Rafael Nadal Nel Incontro di doppio venerdì 23 settembre. Bisognerà attendere la fine della terza partita di singolare della giornata, che inizierà alle 20:00, perché il tandem svizzero-spagnolo entri allo stadio Intorno alle 22:00.

Dove guardi la Laver Cup 2022 in TV?

Il Coppa di Laver 2022Tenuto dal 23 al 25 settembre alla O2 Arena di Londra, può essere seguito da Trasmissione televisiva in diretta Attraverso Eurosport.