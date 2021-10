Quando iniziano le riprese e cosa sappiamo della trama

La sesta stagione di “Maschere magre” In pieno svolgimento e nuovi capitoli arriveranno all’inizio del 2022. Come ricorderete, i nuovi episodi ci diranno il risultato Il piano di Thomas Shelby per assassinare Oswald Mosley, Il politico fondato dal Partito dell’Unione fascista britannico di estrema destra, e Chi è il traditore che ha dato la mancia che ha rovinato la sua strategiafamiglia.

Tuttavia, all’epoca, il creatore di “Peaky Blinders”, Stefano Cavaliere Ha rivelato che la sesta stagione sarà l’ultima della serie… ma non nella storia. Beh, lo scorso gennaio, Nate lo ha rivelato Vuole fare un film A proposito di immaginazione e ora lo sappiamo Nuovi dettagli.

Quando iniziano le riprese?

Secondo Stephen Knight in un’intervista con Variety al London Film Festival, “Peaky Blinders” metterà fine alla storia della band più temuta di Birmingham e Le riprese inizieranno nel 2023: “Scriverò il film, essere girato e girato a Birmingham”.

“sputo Forse la fine dei Peaky Blinders come li conosciamoCiò garantisce che il finale di Shelby non appaia nella serie ma nel film. Inoltre, non è escluso che verrà mostrato in futuro Correlata nuova serie. e che avrebbe potuto “trasferire la bacchetta” a qualcun altro per supervisionare quelle fantasie Senza far parte della squadra.

Cosa accadrà a Polly Gray?

Come ricorderete, il 16 aprile abbiamo appreso la triste notizia di Morta Helen McCrory, attrice che interpretava Polly Gray In Peaky Blinders. Con le riprese della sesta stagione, tutti gli amanti del fantasy se lo stanno chiedendo Cosa accadrà con personaggio futuro E se potessero rivivere una delle riprese precedenti, potrebbero creare una scena d’addio della sesta stagione.

Helen McCrory Como Poly Grey su “Peaky Blinders” | BBC

In questo momento, nessuno dei suoi compagnis, e il creatore della serie non ha commentato la questione E sappiamo poco del personaggio di Peaky Blinders, ma i suoi fan hanno già fatto le loro ricerche e scoperto quali due linee potrebbe seguire il futuro di Polly Gray nella serie.

