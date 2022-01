Quando Juan Manuel Perez è venuto in Italia non si è divertito, ma ha litigato ad Ascension

Juan-Manuel-Perez.jpg

Com’è la tua situazione attuale in Italia?

-Mi adeguo, è passato più di un mese, ed è difficile perché devo imparare bene la lingua per tutto il fidanzamento, ma piano piano penso che mi ci abituerò. Essere facile.

– Com’è il club, com’è la città?

-Questo per non parlare di un buon club e città, sono in una zona di mare. Infatti l’isola di Sardogna è molto bella e ha spiagge incredibili con acque turchesi.

-Hai avuto delle difficoltà quando sei venuto in Italia. Dimmi cosa ti è successo

-Sì. Sono venuto in un club che ha accettato il nostro stipendio e, poiché non si sono incontrati, ho parlato di andare altrove, di non sentirmi bene, e questa opportunità è venuta bene.

– Hai conosciuto degli argentini in Italia?

-È strapieno, ci sono argentini in tutta Italia e ce ne sono tanti ah ah nell’isola dove mi trovo.

– Come sono le infezioni ei controlli?

-La verità è un po’ complicata, ora le restrizioni sono tornate in molti posti, ci sono molti casi, quindi spero che non peggiori.

-Ricordi il giorno in cui hai provato in un club nei tuoi primi giorni?

– Ricordo molti momenti. Ma ehi, quando ero piccolo, quando andavo a provare il fiume, ero uno dei più segnati. Ero in pensione, e in quel momento c’erano tanti giocatori della prima squadra come Funes Mori, Afrancino e Lancini.

– Com’è stato il tuo tempo in Spagna?

-Avevo sei mesi, il che vuol dire quanto è durato il campionato, non ho giocato molto per via di varie cose accadute al club, è stata gestita molto male e la squadra è quasi crollata. Ma ho mantenuto cose positive, e fino ad oggi ho incontrato persone con cui abbiamo parlato e stretto belle amicizie, e anche questo un po’ su questo.

Com’è andata in Cile?

-In Cile è stato bello per me, la verità è che dovevo avere cinque anni e lì avevo un sacco di cose belle. Il paese dove ho aperto le porte per avviare un’attività, che ha lasciato anche molti che lo portano nel cuore.

– Cosa ricordi della ginnastica?

Ho giocato con loro in tutte le partite, i viaggi e gli allenamenti di mio padre fin dalla giovane età.

– Quali cose hai ricevuto da tuo padre nel gioco?

– Siamo così diversi, penso di non poter fare paragoni.

Qual è la cosa migliore e peggiore che tu abbia mai vissuto nel calcio?

La cosa peggiore è che forse puoi andare in un altro paese con l’illusione e combatterla, tutto non è roseo, tutto non è come si pensa, diventa ogni giorno più difficile, ma devi chiudere gli occhi. E dai. La cosa migliore del calcio è che ho viaggiato molto, ho conosciuto molti posti e li ho conosciuti costantemente.

Altri dettagli in anticipo

Juan Manuel Perez è nato il 14 ottobre 1993 a Mendoza.

La sua famiglia comprende i suoi genitori Marcela Garcia (48 anni) e Jose (50); E i suoi fratelli Antonella (30) e Juan Ignacio (20). La sua ragazza si chiama Johanna e ha un figlio, Theo.

I loro club