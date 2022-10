Quando metterai all’asta i tuoi beni dopo aver dichiarato fallimento?

La crisi che ha mandato in bancarotta Celsius aggiungerà un nuovo capitolo a ottobre e alcune parti interessate si stanno già preparando. tutte le informazioni

La piattaforma di prestito di criptovalute Celsius ha fissato una data per la sua asta di asset. Il termine per la presentazione delle offerte sarà fino al 17 ottobre alle 16:00 (ora orientale o ET). Se un’asta deve essere tenuta tra più offerenti, si terrà il 20 ottobre alle 10:00 (ora orientale).

Il processo si concluderà con un’udienza di vendita davanti a un giudice fallimentare, Martin Glenncome mostrato nel modulo che Celsius ha depositato presso il tribunale fallimentare del distretto meridionale di New York lunedì 3 ottobre.

Celsius ha dichiarato fallimento nel luglio 2022. In questo modo, l’azienda ha potuto continuare la sua attività, ma con la supervisione della giustizia. All’epoca, i clienti non erano già in grado di ritirare i propri risparmi dalla piattaforma per un mese.

Celsius e un brutto aspetto

Debiti percentuali fino a $ 6,7 miliardimentre le sue origini raggiungono “solo”. 3,9 miliardi di dollari. Questo crea un saldo negativo di $ 2800 Milioni.

Il quadro cupo di Celsius è completato dalle dimissioni del suo CEO, Alex Mahinskyche è stato rivelato la scorsa settimana.

L’uomo d’affari lo ha comunque annunciato Continuerai ad essere associato all’azienda Per consentire alle persone colpite di ottenere un risarcimento per le loro perdite economiche.

Le temperature centigradi stanno attraversando un momento molto brutto

Lo ha riportato il Financial Times Secondo quanto riferito, Mashinsky ha prelevato $ 10 milioni dai conti di Celsius prima di congelare i fondi in essi contenuti.

Filtra per mantenere una percentuale di asset

Ora che la piattaforma ha messo all’asta i suoi asset per far fronte alla crisi, sono emerse diverse parti interessate a mantenerli.

Per esempio, Il CEO della famosa borsa americana FTX, Sam Bankman-Fried, analizzerà la presentazionecome riportato da Bloomberg.

una società Pankman fritto Già vinto l’asta delle merci viaggiatore digitaleSocietà colpita dal fallimento dell’hedge fund 3 Shares Capital. FTX progresso 1,4 miliardi di dollari del patrimonio di tale società.

A parte il potenziale vantaggio di FTX, non sono noti altri potenziali offerenti sugli asset di Celsius.

Tuttavia, potrebbe essere possibile che molte aziende cercheranno di trarne vantaggio.