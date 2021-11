Circa due settimane fa, Activision ha rilasciato la nuova versione di Call of Duty, che in questo caso si chiama Vanguard e ci riporta alla Seconda Guerra Mondiale con il suo campagna epica Sviluppato da Sledgehammer Games. Naturalmente, Call of Duty Vanguard ha anche una modalità multiplayer e una rinnovata modalità zombi, che possono essere giocate gratuitamente questa settimana.

Anche se molti di voi si stanno chiedendo Quando sarà disponibile l’accesso gratuito alla modalità multiplayer e zombi di Call of Duty Vanguard?Quindi, da SomosXbox, risolveremo questa domanda e altre che molti di voi potrebbero avere. Pronto a goderti il ​​tuo primo accesso gratuito a Call of Duty Vanguard?

Quando sarà disponibile l’accesso gratuito alla modalità multiplayer e zombi di Call of Duty Vanguard?

Activision Ha confermato pochi giorni fa che tutti avrebbero Gioca gratuitamente alla modalità multiplayer e zombi di Call of Duty Vanguard da oggi, 18 novembre 2021 fino al prossimo lunedì 22 novembre. L’accesso gratuito a Call of Duty Vanguard include la possibilità di testare e potenziare più di trenta armi prima che raggiungano Warzone Pacific, dozzine di operatori per sbloccare nuovi equipaggiamenti, playlist ricche di azione con Combat Pacing e 17 mappe principali, tra cui Champion Hill e Charging .

Quando sarà disponibile l’accesso gratuito alla modalità multiplayer e zombi di Call of Duty Vanguard?

I giocatori Xbox, PC e PlayStation potranno scaricare un file Accesso al multiplayer da Call Of Duty Vanguard e zombie Da oggi il tempo 19:00 (ora spagnola) e Termina il 22 novembre alle 19:00. (ora spagnola). Metti la tua impronta sull’esperienza multigiocatore premium di Call of Duty Vanguard e goditi una nuova frenetica esperienza zombie di Treyarch.

Come accedere alla prova gratuita della modalità multiplayer e Zombi di Call of Duty Vanguard?