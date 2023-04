Quando sarà il lancio globale di Xiaomi 13 Ultra

Secondo l’azienda, il grande evento per gli appassionati del brand si svolgerà a fine aprile. Dopodiché bisognerà sapere quanto tempo impiegherà per raggiungere l’Argentina. Al momento non ci sono date stimate.

Xiaomi e Leica Hanno annunciato il lancio globale del loro nuovo dispositivo Xiaomi 13 ultra Sarà presentato alla fine di questo mese che dà nuovamente importanza al reparto fotografia con l’obiettivo Addensanti. Il produttore tecnologico cinese ha presentato la sua serie di punta a fine febbraio, con i modelli Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, già disponibili sul mercato europeo e qui in Argentina. A questa famiglia si aggiungerà presto un nuovo “smartphone”, Xiaomi 13 Ultra ‘un altro traguardo importante’ Xiaomi sta collaborando con il marchio di fotografia tedesco, ha anche commentato Il CEO di Xiaomi Lei Jun sul suo profilo Twitter. Sarà alla fine di questo mese di aprile quando questo terminale apparirà con un sistema di imaging “senza precedenti”, secondo il comunicato che Xiaomi ha firmato con Leica, che ha fornito a questi terminali un obiettivo Summicron, come indicato in un comunicato. Insieme attraverso i social network. “Per la prima volta, vari obiettivi per il passaggio dal grandangolo al teleobiettivo hanno raggiunto eccellenti capacità ottiche”, osserva nella dichiarazione, che conferma che il suo lancio sarà globale, sebbene non specifichi quando avverrà. Con informazioni da Europa Press.

