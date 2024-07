Quando si giocherà la partita con l’Uruguay? Canada per il terzo e quarto posto della Copa America: squadra, data e ora

Uruguay e Canada si affronteranno per il terzo e il quarto posto nella Copa America 2024 al Bank of America Stadium di Charlotte sabato 13 luglio, a partire dalle 21:00 (ARG, URU).

Qual è l’importanza di questo duello di Copa America?

Dopo la dolorosa sconfitta in semifinale contro l’Uruguay Cercherà di recuperare per salire sul podio del torneo nel quale è solitamente uno dei più grandi giocatori e che ha vinto 15 volte nella sua storia. Per il Canada, la partita cercherà di concludere un torneo molto positivo e lotterà per un posto storico nella competizione CONMEBOL.

Giocatori da tenere d’occhio nella partita Uruguay vs. Canada

In L’Uruguay ha tanti giocatori di qualità da tenere d’occhio, da Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Federico Valverde a centrocampo, al contributo offensivo che possono dare Darwin Nunez e il leggendario Luis Suarez. In Canada, il personaggio principale è Afonso Davies, anche se il cast nordamericano aveva altri pezzi importanti, come Wing Jakun. Schavelborg, che è stato uno dei migliori giocatori della sua squadra durante tutta la competizione.

Ecco come sono arrivati

L’Uruguay ha appena subito una dura sconfitta per 1-0 contro la Colombia al Bank of America Stadium di Charlotte con un gol di Jefferson Lerma, mentre il Canada ha perso 2-0 contro l’Argentina con gol di Julian Alvarez e Lionel Messi al MetLife Stadium del New Jersey. . .

Precedente ultimo

L’ultima volta che queste due squadre si sono incontrate è stato in un’amichevole internazionale disputata nel 2022, quando l’Uruguay ha battuto i Rojiblancos 2-0 con un gol su punizione di Nicolas de la Cruz e un altro di Darwin Nunez con un colpo di testa perfetto.

Quando giocano: data, ora e luogo

Corrispondenza tra Uruguay e Canada Questo sarà implementato Sabato 13 luglio dentro Stadio della Bank of America a Charlotteda 21.00 (Argentina, URU), 21.00 (Cile).