“Quando sono cresciuto, mi immaginavo una persona attraente e interessante. Sono arrivato ed è stato anche peggio “: confronti tra Juan Cavestani e Álvaro Fernandez Armero tra anziani | cultura | icona

Nei film di Juan Cavestani (Madrid, 55 anni) persone in posti (2013) o Il collettivo Questo sentimento (2016), le normali azioni di pratiche non supervisionate come camminare, bere acqua o parlare sono diventate sforzi anormali da parte di soggetti che sembravano oscurati osservando la complessità di questi processi, come preda di un virus aggressivo dell’autocoscienza. Considerando che Cavestani e il suo compagno, Alvaro Fernandez Armero (Madrid, 54 anni), l’Intesa che ha creato la serie Vergogna (2017) che ha appena pubblicato la seconda stagione di Ci dispiace per l’inconvenienza In Movistar Plus+, ammettono di aver raccolto esperienze scomode o ridicole proprie e altrui per le loro sceneggiature, non si può fare a meno di sentirsi così impacciati di fronte a loro, fanno il lavoro mentre una voce nervosa nella loro testa si chiede se si sono accorti della maldestra deformazione del giornalista durante il servizio fotografico al Parco di Pradolongo, quando ha faticato a tenere controvento alcuni pannelli riflettenti, e ha perso.

“Le situazioni scomode ti commuovono, ti provocano sensazioni di terrore e risate”, dice Cavestani, prima di tornare a un vecchio aneddoto del suo compagno: Quando Armero incontrò un conoscente a Correia, andò a salutarlo e lo informò seriamente del suo taglio, dicendo: “Scusa, sto facendo colazione, adesso non ho voglia di parlare”. Su un altro fallimento nella visualizzazione delle trame Ci dispiace per l’inconvenienza , Una commedia in cui Antonio Resins e Miguel Rellen interpretano due uomini più anziani che non vogliono rendersi conto di essere più grandi. Il primo è un direttore d’orchestra molto apprezzato, mentre il secondo è un rocker alla Rosendo (ma non in pensione). “Le stagioni precedenti riguardavano la negazione di essere vecchi, quindi nelle nuove stagioni era necessario passare all’accettazione. L’idea è di fare una fase diversa del duello per ogni stagione che ci rinnovano”, scherza Armero.

Per quanto riguarda la scrittura della serie, il duo ha pensato che un buon modo per scoprire la prospettiva e gli interessi di una persona anziana fosse consultare i loro protagonisti, Raylan e Resense. “Erano sbalorditi. ‘Come vedo la morte? E cosa ne so, ho solo 78 anni!’, come se la cosa non fosse con loro”, ricorda Cavestan con una risata. Ma i creatori non si sentono così lontani dalla vivace confusione che affligge i loro personaggi. “Quando avevo 20 anni, ero come lo chiamiamo oggi Un vecchio uomo Quindi mi sono immaginato a 40 anni come una persona molto attraente e interessante “, dice Álvaro Fernandez Armero. “Sono arrivato e ho scoperto che era peggio, per niente maturo e non più interessante. La stessa cosa è successa a me negli anni Cinquanta del secolo scorso. Immagino che non si fermi, non a 60 o 70 o 80 anni. Non raggiungi la saggezza, c’è una costante orribile immaturità, a meno che uno non si concentri sul lavoro spirituale o sull’arricchimento personale, credo.”

Sono anche, a modo loro, una strana coppia. Mentre Armero che alla fine di quest’anno presenterà la prima otto titoli marocchini, Proviene dall’umorismo popolare, e il suo partner è noto per le sue proposte d’avanguardia nel campo dell’audiovisivo e del teatro, con un senso della commedia a volte sperimentale o autoriflessivo. “Siamo più simili di quanto pensi”, dice Cavestani, “anche se un grande grado di differenza fa sempre bene, perché è in questo raggruppamento che accade la cosa interessante”. Il suo partner concorda: “Le persone sono spesso sorprese nello scoprire che ciò che attribuiscono a una persona proveniva in realtà dall’altra. Non è né bianco né nero”.

Un punto culminante comune tra i due è l’ammirazione reciproca per il regista Fernando Colomo, che interpreta un breve ruolo nella seconda stagione di Ci dispiace per l’inconvenienza. Fernandez Armero, la cui cinematografia condivide la ricerca della risata con il background umanitario del regista Esci dalla palude (1989) o Multi-verticale per principianti (2021), racconta quanto fosse lusingato quando il produttore Enrique López assicurò a Lavigne che era il suo protetto: “Sì, è vero che l’ho sempre amato moltissimo, ha un talento per rendere tutto molto semplice. I suoi film sono al punto, sono divertenti da guardare e sembrano semplici, ma qualcun altro prova a farlo ma non funziona”. Lontano da ogni ipercoscienza che, in questo caso, paralizza i limiti della vecchiaia, Juan Cavestani ammette di essere rimasto affascinato dalla “ingordigia” di Colomo a 77 anni. “È un eternamente curioso, un uomo con un desiderio. È come uno studente, ora vuole fare l’attore, si iscrive ai corsi e canta anche in un coro … Ha sete di vita, come si suol dire. “

