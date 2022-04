Quando verrà lanciato Apex Legends Mobile? Apex Legends Mobile, Rewards, Apex Legends, Arti elettroniche, Mobile

Il gioco per cellulare Battle Royale sarà rilasciato da Electronic Arts nel 2022. Non è stata ancora rilasciata una data ufficiale

migliori leggende Si sforzerà di rivoluzionare i dispositivi mobili con l’arrivo di Apex Legends Mobile. Sia RIntrattenimento delle uovasocietà di sviluppatori, come Arti elettronichedistributore ufficiale, pagina da Preregistrazione, che, hanno spiegato, è stato un successo per il numero di giocatori che si sono iscritti. In effetti, hanno annunciato una nuova aggiunta Ricompense.

Questa è nuova Ricompense essere:

Diventa un leggendario Holospray – 15 milioni di pre-registrazioni

Pathfinder Sunfire Skin Initiative – 25 milioni di pre-registrazioni

mentre il Ricompense che era già disponibile:

Badge di pre-registrazione – 500.000 pre-registrazioni

Fate Games – Banner Frame – 1.000.000 di pre-registrazione

Target – Modalità Banner – 2500,00 Pre-registrazione

Tagliadenti – R99 Skin epica – 5.000.000 di pre-registrazione

Terra fusa – Skin epica – 10.000.000 di pre-registrazione

Quando verrà lanciato Apex Legends Mobile?

Questa è la nuova versione di migliori leggende ancora Nessuna data di uscitama dovrebbe essere durante Estate americana (inverno cileno). Apex Legends Mobile È un gioco che sarà disponibile per i dispositivi con sistema operativo Android e iOS. Apex Legends è stato rilasciato per la prima volta il 4 febbraio 2019.

Se ami Preregistrazione Per qualsiasi sistema operativo puoi premere qui.