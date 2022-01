Pochi giorni dopo, l’acquisto di Activision Blizzard da parte di Xbox continua a sollevare e porre domande. Uno degli argomenti più caldi finora riguardava La presunta esclusività di Call of Duty su Xbox, che avrebbe perfettamente senso dopo la suddetta acquisizione. Come molti di voi sapranno, qualche giorno fa Sony ha chiesto a Microsoft di rispettare gli accordi e assicurarsi che i giochi Activision rimangano multipiattaformaChe è qualcosa che la stessa Microsoft ha già garantito, almeno fino alla scadenza di quegli accordi.

Senza dubbio, tutti noi vogliamo sapere cosa accadrà a Call of Duty e ad altri grandi franchise come Spyro o Crash Bandicoot, così come non vediamo l’ora Il catalogo completo dei giochi Activision Blizzard arriva su Xbox Game PassTra l’altro grandi cose. Per questo motivo, il Direttore della programmazione per Microsoft Xbox Live Game Network è ora responsabile di rispondere a una domanda che tutti pongono su questa straordinaria mossa per quelli di Redmond.

Quando verranno svelati maggiori dettagli sull’acquisto di Xbox da parte di Activision Blizzard?

Larry Harib, alias Majorn Nelson, ha parlato dell’acquisto di Activision Blizzard da parte di Xbox nel suo paese notazione audio, affermando che una volta fatto tutto, potranno esprimersi su cosa cambierà l’acquisizione per i due colossi americani.

Ci vorrà del tempo per rivelare tutti i dettagli che le persone vogliono sapere, perché come sai, da un punto di vista monetario, questo è il più grande contratto che Microsoft abbia mai stipulato. […]. Sono un sacco di soldi e c’è molto lavoro da fare per realizzarlo. E questo è tutto ciò che possiamo dire ora. Come puoi immaginare, ci sono avvocati e regolatori e ce ne sono molti, non intendo ostacoli, ma c’è molto lavoro da fare prima che questo chiuda. Penso che sia un buon modo per dirlo. Una volta fatto questo e concluso l’accordo, sono sicuro che avremo molto di cui parlare e avremo ospiti allo show. Non vedo l’ora che tutti in Activision e Blizzard si uniscano al team Xbox, perché sarà molto divertente.

Ora non ci resta che attendere che l’acquisto di Activision Blizzard abbia effetto nei prossimi mesi per conoscere maggiori dettagli su questa acquisizione e su tutto ciò che porterà al marchio in futuro.