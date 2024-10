Lui Pallone d’Oro È uno dei premi più prestigiosi nel mondo del calcio. Viene assegnato ininterrottamente dal 1956 e viene assegnato dal quotidiano francese L’Equipe, che premia i migliori calciatori di ogni stagione. Il gala del 2024 si terrà al Théâtre du Châtelet di Parigi Può essere visto in diretta dagli Stati Uniti online.

La cerimonia del 2024 si distingue per il fatto che, Per la prima volta in 20 anni Non avrà la presenza di Lionel Messi E nemmeno Cristiano RonaldoI vincitori più importanti di questo premio. Il favorito nella categoria maschile è il giocatore del Real Madrid Vinicius Junior.Mentre ci saranno premi anche per la categoria femminile, miglior portiere, miglior allenatore e miglior under 21.

Vinicius Junior è uno dei grandi favoriti per la vittoria del Pallone d’Oro 2024 Frederick J. Brown – AFP

La cerimonia del Pallone d’Oro si terrà nel 2024 Lunedì 28 ottobre. Per chi vorrà seguirlo dagli Stati Uniti sarà trasmesso in diretta Tramite il canale L’Equipe su YouTube Inizierà alle 19:00 GMT.

Quest’anno i candidati includono un mix di giovani talenti e giocatori affermati. Nella categoria maschile, secondo diversi media e giornalisti, questi sono i migliori candidati:

Aitana Bonmatti del Barcellona è una delle maggiori favorite per la vittoria del Pallone d’Oro nella categoria femminile. Álvaro Barrientos-A.B

Il premio Yashin, che onora il miglior portiere, include nomi come Emiliano “Depo” Martinez (Aston Villa/Argentina), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/Italia), e Unai Simon (Athletic Bilbao/Spagna). Inoltre, la Coppa Copa, riservata ai migliori giocatori sotto i 21 anni, presenta talenti come Lamin Yamal (Barcellona/Spagna) e Arda Guler (Real Madrid/Turchia).

Pallone d’Oro maschile:

Emiliano “Depo” Martinez è uno dei maggiori favoriti per il Pallone d’Oro come miglior portiere Julio Cortez-A.B

Premio Yashin (miglior arciere):

Miglior allenatore:

Coppa Copa (Miglior Calciatore Under 21):

Miglior club per uomini:

Lo spagnolo Lamine Yamal è uno dei candidati più importanti per vincere il premio come miglior giocatore Under 21 Hassan Ammar-AB

Pallone d’Oro femminile:

Miglior allenatore di calcio femminile:

Confraternita dell’anno:

Nazione