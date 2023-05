Quando viene rilasciato Mortal Kombat 1: notizie sulla storia del trailer

L’annuncio ufficiale di oggi di Combattimento mortale 1la nuova versione della leggendaria saga di combattimenti da lui sviluppata Giochi Warner Bros. e Nether Realm Studios. Tuttavia, questa versione funge da riavvio dopo gli eventi In primo piano Mortal Kombat 11.

L’annuncio è stato accompagnato da uno strepitoso e violento trailer cinematografico, a cui hanno partecipato molti personaggi famosi del cinema SersLe onde più famose della serie. Inoltre, il motivo dietro “1” nel nome del gioco, riferendosi a una “nuova realtà” in esso Quali giocatori dovrebbero scegliere perché hanno deciso di combattere.

Notizie su Mortal Kombat

Sebbene i dettagli non siano stati resi noti, il Il sito evidenzia due novità Soprattutto questo riavvio Combattimento mortale. innanzitutto, Una nuova modalità storia coinvolgente che consente ai giocatori di combattere attraverso una storia Nuovo di zecca con i tuoi personaggi preferiti di Mortal Kombat, come non li hai mai visti prima.

Inoltre, è menzionato “Combattenti Cameo”, Una selezione di personaggi tra I giocatori potranno scegliere.

È stato anche annunciato che domani si apriranno le prenotazioni per il gioco, che sarà offerto come ricompensa Shang Tsung Come personaggio giocabile e accesso a una versione beta di Combattimento mortale 1 Che si svolgerà ad agosto per console SLuiayStation e Xbox.

Nelle prossime settimane dovrebbero essere condivise ulteriori notizie Giocare E i primi vengono svelati video di gioco.

Combattimento mortale 1 Promette di essere un riavvio emozionante e rinfrescante del franchise, dando una possibilità ai fan Combattimento fresco e ricco di azione. I fan della serie, e i fan dei picchiaduro in generale, conteranno i giorni che mancano alla sua uscita per potersi addentrare in questo nuovo universo di Combattimento mortale.

data di rilascio

con grafica Gioco fantastico Rinnovato, Combattimento mortale 1 cerca di catturare Fan e attira nuovi giocatori. La promessa di riportare in vita l’eredità senza tempo della saga apre le porte a storie, personaggi e… Schemi di gioco Il che entusiasmerà senza dubbio i fan del franchise.

Aspetta fino al 19 settembre Sarà molto tempo per gli innamorati mortale kombat Ma questa anteprima sotto forma di trailer promette di mantenere viva l’eccitazione fino all’uscita ufficiale. Preparati per nuovi combattimenti brutali, mosse speciali e Morti che ti toglieranno il fiato.

Riassunto di Mortal Kombat

“Scopri il nuovo mondo di Mortal Kombat creato da Liu Kang, Dio del Fuoco”, si legge sul sito ufficiale di Mortal Kombat. “Mortal Kombat 1 inaugura una nuova era in questa serie iconica, con un nuovo sistema di combattimento, modalità di gioco e numero di uccisioni!” Il gioco sarà disponibile a partire dal 19 settembre per Xbox Series S | X, PS5, Nintendo Switch e PC.

