Quanta mancia dovresti dare in questi 40 paesi?

Negli Stati Uniti si suggerisce di aggiungere il 20% al servizio, che è uno dei consigli più alti. L’etichetta locale in molti paesi impone di lasciare una mancia del 10%. In Colombia la mancia è inclusa nel servizio, secondo uno studio.

Il divario nell’accesso a Internet continua

Con l’epidemia Internet è diventato uno strumento indispensabile per diversi settori. Secondo il Servizio statistico amministrativo nazionale (Dane), la percentuale di famiglie con accesso a Internet era del 59,5% nel 2022; Continua però il divario con le aree rurali, che registrano un tasso del 32,2%. (CI)

Figure diseguali nella musica

Fix The Mix ha fornito un equilibrio attorno ai problemi di disuguaglianza nella world music. Sebbene ci siano centinaia di generi in cui le donne appaiono in cima alle classifiche, ci sono dati che dimostrano le lacune. 14 generi analizzati, 1.128 canzoni pubblicate nel 2022, approfondiscono 757 degli album più ascoltati in streaming su 30 album vincitori di Grammy; Dei 3.781 punti certificati nei 50 più comuni, solo il 5% era per le donne. (JL)

La Columbia vuole che tu ti trasferisca subito.

Con quel titolo, Thrillist offre uno dei suoi articoli più popolari, osservando che il paese offre un elenco di incentivi per i nomadi digitali, incluso il fatto che il suo fuso orario è molto simile agli Stati Uniti, che International Living ha definito uno dei luoghi più vivibili in cui Domanda economica e semplice per un visto per nomadi digitali, per un massimo di due anni. (ta)

Cosa fanno per risparmiare energia

Tra l’aumento delle bollette energetiche, Dane ha dimostrato che i colombiani hanno migliori pratiche di risparmio energetico rispetto all’acqua. Nell’elenco, la misura più utilizzata dalle famiglie è lo spegnimento delle luci, con l’85%, seguito dall’utilizzo di lampadine a basso consumo (84,2%), dallo scollegamento dell’elettronica (66,3%) e dalla stiratura di più capi per ogni occasione (45,4%) . ). (SC)

Alla ricerca di un nome

La holding regionale che inizierà ad operare entro la fine di quest’anno tra le borse colombiane, cilene e peruviane è in attesa non solo delle approvazioni definitive, ma anche del nome che porterà la nuova società. Stanno già lavorando a questo processo e l’idea è che la holding che Juan Pablo Córdoba guiderà abbia un nome che rifletta l’influenza regionale della nuova impresa. (registro commerciale)

Gli Z sono proprietari di case

Millennials e Gen Xers hanno visto per anni il sogno di possedere una casa quasi altrettanto sfuggente prima dei 25 anni. Secondo i dati Redfin, il 27% e il 28% sono riusciti a raggiungere quell’obiettivo a quell’età; Un dato che oggi supera del 30% la Generazione Z. il tasto? Un mercato del lavoro più sano, lontano dalla recessione del 2008 vissuta dall’ultima generazione. (LM)

Cosa c’è di nuovo in Rtvc Rattle

Il presidente Gustavo Petro (1960) continua senza essere nominato direttore di Rtvc. All’inizio Holman Morris (1969) sembrava molto, ma ora sembra più vicino ad aspirare al sindaco di Bogotà. Ma sembra esserci un altro nome per il lavoro, la produttrice e conduttrice Patricia Pardot (1983), attualmente al governo e che sta preparando un nuovo programma istituzionale chiamato “Entre-Vistas”. (XB)