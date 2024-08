Quante sponsorizzazioni ha perso La Casa de los Famosos a causa dell’atteggiamento di Agustín?

Agustín Fernández disprezzava Price Shoes. (Speciale Infobay/Giovanni Perez)

Polemiche in patria e all’estero La famosa casa del Messico Si continua, ma questa volta non si tratta di litigi o incomprensioni tra residenti, perché sono parte essenziale della società Spettacolo di realtàLa cura gioca lo stesso ruolo.

Attraverso molti programmi è stato possibile osservare che alcuni marchi si occupavano di presentare i loro prodotti con l’obiettivo di promuoverli a livello nazionale. Ma sembra che i residenti del reality ignorino l’importanza delle cauzioni all’interno della casa, come è avvenuto negli ultimi giorni Agostino Fernandez Disprezzava il dono di qualcuno.

È successo tutto durante l’ultimo concerto da lui sponsorizzato prezzi delle scarpeazienda messicana specializzata nella vendita di scarpe, abbigliamento e accessori su catalogo. Oltre a organizzare una festa a tema, l’azienda ha voluto regalare un paio di scarpe a ciascun residente, anche se la maggior parte ha apprezzato i dettagli e ha provato le scarpe. Guerrieri Ha fatto esattamente il contrario.

(Fissazione/Prezzo Scarpe)

Mentre la maggior parte dei residenti ballava e si godeva la festa, Crema Benedter È andato al magazzino per disfare un carrello pieno di scatole di scarpe. Dopo aver visto i regali, i partecipanti sono corsi a scoprire dove fossero i loro nomi.

Attrice Gala Montes E l’autista Rath la torre Erano due celebrità che hanno subito provato le sneakers e hanno accennato a come avrebbero potuto abbinarle diversamente Agostino Fernandez, Il quale, quando ha visto la scarpa, ha preferito regalarla a Mario Pizarres con il pretesto che non corrispondeva a nulla.

“Per te, Maito, anch’io amo Sabine. Come puoi combinare tutto ciò? È impossibile”, ha detto.

Anche se quella notte il commento sembrava passare inosservato, gli utenti hanno cominciato a parlare sui social network sottolineando che non era la prima volta che facevano questo tipo di azioni con uno sponsor.

Nel corso delle settimane, i residenti realtà Affrontano diverse sfide e test che li aiutano a essere più attivi. Anche se il programma non viene trasmesso in televisione il sabato, di solito c’è un’attività; Tuttavia, negli ultimi fine settimana, non c’è stato alcun supporto da parte degli sponsor per creare una nuova dinamica.

L’assenza di marchi non solo ha suscitato perplessità tra gli spettatori, ma alcuni residenti hanno anche espresso preoccupazione per l’atteggiamento dei loro colleghi, in particolare Agustín, che, oltre al suo disprezzo per l’azienda calzaturiera messicana, ha anche fatto in precedenza commenti inappropriati sui marchi ad esempio Piccoli Cesari E Libero mercato.

Sebbene la situazione non sembri influenzare i partecipanti, i netizen se ne sono accorti La presenza di questi marchi sta diminuendo notevolmenteHanno scelto di smettere di sponsorizzare attività o di inviare regali ai partecipanti.

(Facebook/Prezzi scarpe)

A differenza di altri brand, Price Shoes ha deciso di agire sul commento dell’influencer argentino con una dinamica molto divertente sui social. Nell’ambito di una campagna pubblicitaria, hanno scritto sul loro account Facebook: “Ntp Agus, noi #Agusto Stiamo seguendo le orme dei nostri follower. 10k Mi piace su questo post e stiamo offrendo #Giveaway agli amanti delle scarpe Price.

D’altro canto, il marchio di scarpe ha pubblicato sul suo sito ufficiale: “Shoes “La casa delle celebrità che tutti desiderano… (tranne Agustín).” Finora gli utenti sono soddisfatti delle risposte del marchio, poiché è riuscito a trasformare un commento negativo in qualcosa di completamente positivo.

Anche se finora sembra che il marchio faccia ancora parte Spettacolo di realtàha cominciato a diffondersi la versione su un possibile collegamento con Accademia 2024 Da TV Azteca, proprio come ha fatto Siddal.