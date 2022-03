Quante volte la Russia è atterrata sulla luna e chi è stato il primo cosmonauta nello spazio?

Data la recente invasione russa dell’Ucraina, il termine “Guerra Fredda” è tornato sulle labbra di molti negli ultimi giorni. Uno dei suoi bordi è stato evocato La corsa allo spazio tra Unione Sovietica e Stati Uniti.

La Russia (allora URSS) pose la sua prima pietra miliare 4 ottobre 1957quando ce l’ha fatta Il primo paese a lanciare con successo un satellite (denominato Sputnik 1) nell’orbita terrestre.

Appena dopo un mese 3 novembre 1957Sono stato in grado di inviare tramite Per la prima volta una creatura vivente nello spazio. Era popolare Cane Laikache si trova a bordo dello Sputnik 2, è stato un segno prima e dopo nella scienza quando si tratta di studiare gli effetti dei viaggi nello spazio.

Dopo , 12 aprile 1961era la data che è stata tramandata ai posteri come il giorno in cui Per la prima volta, l’uomo è andato nello spazio. Era russo Yuri Gagarinche è riuscito sulla nave Vostok 1, a diventare il primo astronauta della storia.

Anche la Russia è riuscita ad essere responsabile Hanno mandato la prima donna nello spazio. Io ero Valentina Tereshkova, 16 giugno 1963a bordo della navicella spaziale sovietica Vostok 6.

La Russia non ha mai messo piede sulla luna

La Russia è iniziata Perdi il vantaggio ottenuto nella corsa allo spazio Quando è emerso un obiettivo più ambizioso dell’andare nello spazio: raggiungere la luna.

I sovietici sono stati sconfitti nella gara prima Invio del primo volo con equipaggio attorno alla luna Nel dicembre dell’anno 1968. Ci riuscì Stati Uniti con Apollo 8.

In precedenza, nell’aprile 1967, è stata lanciata la Russia Sojuz 1 Gestito da Vladimir Komarov con L’obiettivo di atterrare sulla superficie della luna. Tuttavia, la missione è stata lanciata con la consapevolezza dei difetti di progettazione. Il risultato fu che la nave E finì per schiantarsi al suolo, causando la morte di Komarovche è stata la prima fatalità avvenuta in un programma spaziale.

che ha raggiunto Atterraggio di un veicolo spaziale con equipaggio sulla luna Erano gli Stati Uniti. L’evento ha avuto luogo il 20 luglio 1969 dal leader Neil Armstrong e il pilota Edwin F. AldrinChe ha raggiunto il satellite a bordo della famosa nave Apollo 11.

Questa nuova vittoria per gli Stati Uniti fece basare il resto del programma lunare sovietico Studiare la luna individualmente ed esclusivamente utilizzando dispositivi robotici senza pilota.