Quanti argentini vivono in Spagna, Stati Uniti e Italia?

Nelle scorse ore il governo nazionale ha pubblicato le prime stime sugli argentini vissuti all’estero negli ultimi dieci anni. Questi dati sono stati inclusi in una relazione esecutiva consegnata al Senato dall’amministratore delegato Nicholas Bosse.

In questo senso, mercoledì scorso, Bosse ha sottolineato che si tratta di stime e che i dati sono stati preparati sulla base delle informazioni fornite dalle ambasciate argentine e dalla Camera Elettorale Nazionale. Fino all’anno scorso, 967.000 argentini vivono in Cile, Spagna, Italia e Stati UnitiTra il 2013 e il 2023.

In 2013 era 340.000 argentini vivono in SpagnaLa popolazione ha raggiunto il picco di 360.000 nel 2018 dopo aver raggiunto i 510.000 l’anno scorso. Nel 2023, nel paese governato da Joe Biden c’erano 240.000 argentini, rispetto ai 280.000 che vivevano negli Stati Uniti dieci anni fa.

Il capo dello staff ha spiegato che per determinare il numero approssimativo di migranti è stata presa in considerazione la definizione di migrante fornita dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), che considera un migrante come una persona che non ritorna nel proprio paese di origine. Paese “tra almeno un anno”.

A questo proposito, Posee ha rivelato: “In base al rapporto che i consolati hanno con le autorità dei paesi in cui si trovano, è possibile stimare quanti argentini sono immigrati in un determinato paese, ma non quanti vivono lì. Situazione dell’immigrazione irregolare.

I dati raccolti dal rapporto Pozzi indicano che nel 2023 nei quattro paesi vivranno un totale di 967.000 argentini. Dieci anni fa il numero raggiunse i 909.000.

Spagna. Il numero di persone immigrate nel paese della penisola iberica è aumentato da 340.000 nel 2013 a 510.000 lo scorso anno. È il paese più scelto dagli argentini per immigrare.

America. Secondo le stime dell’ambasciata, il numero degli immigrati argentini è diminuito negli ultimi 10 anni: da 280.000 nel 2013 a 240.000 nel 2023.

Italia. Secondo le stime dell’ambasciata, nel 2013 vivevano nel Paese 220.000 argentini. Quattro anni dopo, 130mila e 170mila nel 2023.

chili. Nel 2013 il paese vicino aveva una popolazione di 69.000 argentini. Nel 2023, questo numero è sceso a 47.000 argentini registrati come residenti.