Quanti Campionati Europei ha vinto l’Olanda e quando è stata l’ultima volta?

Eravamo lì per diverse settimane Euro 2024 E l’attesa continua alle stelle. Dopo aver giocato la prima partita delle semifinali, vinta dagli spagnoli battendo 2-1 la Francia, oggi arriva il turno contro l’Olanda. IL La squadra olandese affronterà stasera alle 21 l’Inghilterra nella seconda semifinale.

La semifinale di Arancia Meccanica è una buona occasione per guardare indietro e rivedere gli eventi Storia dei Paesi Bassi Nella più grande competizione del calcio europeo a livello di nazionale. nonostante Non ha partecipato a nessuna delle prime quattro Coppe EuropeeGli olandesi sono diventati una delle grandi squadre europee.

Quante volte hai vinto?

L’Olanda è sempre stata una nazione leader nel calcio mondiale, anche se la sua forma recente è stata alquanto irregolare. Le sue prestazioni sono diminuite, soprattutto dopo la Coppa del Mondo 2014, dove non è riuscito a qualificarsi per l’Europeo 2016 o la Coppa del Mondo 2018 in Russia, e nell’ultima edizione della Coppa delle Nazioni Europee. È stato eliminato agli ottavi di finale.

Bisogna però ricordare che stiamo parlando di una squadra che è arrivata tre volte alla finale dei Mondiali Ha vinto il campionato europeo. Era in stampa 1988 tenutasi in GermaniaQuando la nazionale olandese raggiunse per la prima volta il suo record nei tornei più importanti. Hanno battuto l’Unione Sovietica per 2-0 in una finale che sarà ricordata per il gol di Gullit e quello strepitoso di Marco van Basten.

Ora, 36 anni dopo la sua ultima vittoriaVuole dimostrare al mondo del calcio che è ancora una delle migliori squadre del vecchio continente.

L’arancia è l’arancia

IL Nazionale olandese 1974, soprannominata “Arancia Meccanica”, è una delle squadre più ricordate nella storia del calcio. Diretto da Rinus Michels e con attori di grande calibro Johan CruyffJohnny Reb, Johan Neeskens e Ruud Kroll, era una delle band nazionali più divertenti da guardare all’epoca.

Tuttavia, Perse la finale dei Mondiali del 1974 Contro la Germania Ovest, e due anni dopo è apparso in Coppa dei Campioni, sperando di trarre vantaggio da quella generazione e portare gioia ai suoi tifosi. Ma, Persa la semifinale Con un punteggio di 3 gol a 1 contro la Cecoslovacchia, che finirebbe per vincere la Coppa dei Campioni.