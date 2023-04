Quanti campioni messicani nella Serie A italiana?

Zacky Lozano è a un passo dalla conquista della gloria in Italia con la maglia del Napoli.

Nonostante il fatto che l’esportazione di calciatori messicani sia cresciuta notevolmente negli ultimi anni Una serie Non sono molto affermati nel mercato nazionale, anche se a poco a poco stanno guadagnando terreno. Attualmente giocano tre persone nate in Messico Italia: Hirving Lozano con Napoli, Guillermo Ochoa con Con il venditore E Johan Vasquez con Grimonese.

In passato, altri giocatori come Pedro Pineda, Miguel Layún, Rafael Márquez, Carlos Salcedo e Héctor Moreno, tuttavia, purtroppo, nessuno di loro è riuscito a superare le aspettative nel paese titolare.

In bersaglio Vi diciamo quali messicani erano campioni Una serie:

Quali messicani sono stati campioni in Serie A?

Finora non c’è stato nessun campione messicano Una serieInghilterra, Spagna, Francia, Olanda e Portogallo sono gli unici massimi campionati in cui non hanno vinto un trofeo.

Come, questa situazione sta per cambiare Chucky Lozano con Napoli Manca solo un pareggio contro l’antinese per aggiudicarsi il campionato, quindi le giovanili del Pachuca saranno la prima squadra messicana ad essere incoronata in Italia.