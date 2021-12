Quanti dati spende Netflix su iPhone o iPad?

Calcola quanti gigabyte e megabyte consumi quando usi Netflix!

L’ampio catalogo di Netflix è una chiamata difficile da rifiutare quando si tratta di divertirci. Sebbene la maggior parte delle persone preferisca seguire l’abitudine di guardare i propri programmi preferiti in TV, per diversi motivi Finiamo per guardare una serie o un film sui nostri dispositivi mobiliE senza rendere impossibile pensare a quanti dati spende Netflix sul tuo iPhone o iPad. Se ti sei mai fatto questa domanda, oggi ti daremo la risposta in tutti i dettagli.

Dal 2007, Netflix ci tiene informati dei suoi costanti aggiornamenti. Pertanto, capiamo che la maggior parte di loro utilizza almeno un’ora della giornata per distrarsi con qualche proposta, purché disponiamo di un account e ovviamente di una connessione a Internet, o come esamineremo in questo caso, dati mobili Per darci quel gusto.

Di quanti megabyte ho bisogno per guardare Netflix?

Il calcolo del consumo di Internet mobile durante la visione di Netflix dipende da La qualità di visualizzazione che scegliamo. La piattaforma offre contenuti standard, ad alta definizione, ad alta definizione e Maggiore è la qualità, maggiore è la spesa per i dati.

Bassa qualità: 0,3 Gbps per dispositivo.

Qualità media: 0,7 Gbps per dispositivo con risoluzione SD.

Alta qualità: 3 Gbps per dispositivo HD.

Massima qualità: 7 GB all’ora per dispositivo in 4K Ultra HD.

Come ridurre il consumo di dati su Netflix nell’app mobile

Attraverso il menu di configurazione, Netflix offre un’opzione per gestire i dati e prevenire un consumo eccessivo di spese in anticipo.

Accedi alla tua app Netflix dal tuo cellulare.

Vai al tuo profilo che si trova in alto a destra.

Fare clic su “Impostazioni applicazione”.

Quale velocità è richiesta per Netflix?

Per guardare qualsiasi programma del catalogo Netflix, devi avere almeno una delle seguenti velocità di connessione:

3.0 Mbps per scheda SD.

5.0Mbps per il paragrafo HD.

25 Mbps per l’UHD.

Naturalmente, maggiore è la risoluzione, maggiore è la spesa.

Quanti gigabyte consuma Netflix?

Il consumo medio dipende dalla qualità della risoluzione e dalla quantità di contenuti che vediamo.

Quanti gigabyte consuma Netflix al mese?

Approssimativamente questo è quanto overhead possiamo consumare, a seconda del tipo e della qualità della programmazione:

Un film al giorno può produrre 1 ora e 30/45 minuti in bassa qualità: 13,5 GB o più al mese

Può produrre 1 film al giorno di 1 ora e 30/45 minuti in qualità media: 31,5 GB o più al mese

Un film al giorno di 1 ora e 30/45 minuti in alta qualità può produrre: 135 GB o più al mese

Può produrre 1 film al giorno di 1 ora e 30/45 minuti alla massima qualità: 315 GB o più al mese

Ora che sai quanti dati sta utilizzando Netflix sul tuo iPhone o iPad, puoi controllare la quantità di contenuto che si consiglia di consumare per impostare la tua tariffa e non rimanere senza megabyte durante o dopo aver guardato i tuoi programmi preferiti.

