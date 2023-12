Quanti decimi dello stesso numero ci sono nell’estrazione della Lotteria di Natale 2023?

La Straordinaria Lotteria di Natale è alle porte e, con essa, dubbi e curiosità Intorno a uno dei giochi più tradizionali della storia spagnola. Milioni di cittadini vivranno incollati alla radio, alla televisione o al cellulare aspettando di sentire il tuo numero, un numero che hanno acceso nella speranza di un figlio.

di nuovo, Il 22 dicembre sarà un giorno speciale per la Spagna e per alcuni cambierà addirittura la vita. In questi giorni sorgeranno molti dubbi sul sorteggio e su alcune condizioni che lo riguardano. Uno sono i decimi e quanti numeri uguali ci sono.

Quanti decimi dello stesso numero ci sono nella Lotteria di Natale 2023?

I 4 milioni di euro distribuiti da El Gordo saranno nascosti in un numero fortunato 100.000 da giocare. Per conoscere il numero dei decimi del numero è necessario chiarire che furono emesse 185 serie.

Quindi 185 carte per ogni numero, e poiché ogni carta è composta da dieci decimi, Di ogni numero ci sono complessivamente 1850 decimi (185 banconote compongono la serie totale x 10 decimi che compongono ciascuna di quelle banconote = 1.850).

Sebbene tutti i numeri condividano la stessa probabilità di apparire, ci sono numeri che sembrano avere la benedizione della fortuna. COSÌ, I numeri 15640 e 20297 hanno ricevuto due volte la medaglia GordoRispettivamente negli anni 1956, 1978, 1903 e 2006. Inoltre, le realizzazioni più fortunate sono state 5 (32 occasioni), 4 (27 occasioni) e 6 (27 occasioni).

Quest’anno si terrà una lotteria Un totale di 2.590 milioni di euro70 milioni in più rispetto al 2022.