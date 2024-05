Quanti nuovi tipi di armi saranno disponibili nell’espansione Elden Ring?

C’è voluto un po’, ma il mese prossimo potremo finalmente giocare Anello di Elden: L’ombra di Erdtreela tanto attesa e promettente espansione dell’acclamata opera Di software. In questo contenuto scaricabile, previsto per il rilascio il 21 giugno su PS4, PS5, Xbox SeriesViaggeremo verso Terra d’ombra Per goderci una nuova avventura piena di pericoli in cui dovremo affrontare nuovi nemici e potenti boss che promettono di renderci le cose difficili.

Nuove armi con cui è possibile sviluppare nuove tattiche di combattimento

Fortunatamente, Questa espansione aggiungerà anche nuovi modi per sconfiggerli, poiché avremo nuove armi, incantesimi, ceneri di guerra e altro ancora che ci daranno nuove opzioni per affrontare i concorrenti più difficili che affronteremo. Infatti, lo stesso Hidetaka Miyazaki ha confermato tempo fa che sarebbero stati aggiunti Un totale di otto nuovi tipi di armi Con le sue stranezze, caratteristiche e movimenti unici, Proprio come vi abbiamo raccontato nell’anteprima.

Ora, Miyazaki Ha rilasciato una nuova intervista Ha voluto spiegarlo un po’ di più: “L’espansione aggiunge molte nuove armi, nuove abilità di combattimento e nuovi incantesimi. Include 8 nuove classi di armi, così i giocatori che hanno già padroneggiato il titolo potranno vivere una nuova esperienza di gioco sfruttali e sviluppa nuove tattiche e, ovviamente, non ti limiterai a usarli solo nel DLC, quindi potrai anche sfidare i boss del titolo principale con essi.

Anello di Elden: L’ombra di Erdtree Avrà un prezzo 40€ per chi possiede già il gioco principale. Lo stesso giorno della sua uscita, una nuova edizione chiamata Anello di Elden: Edizione Shadow of Erdtree Che includerà sia il gioco base che l’espansione e potrà essere acquistato in formato fisico per PS5 e Xbox Series Inoltre, ci sarà anche un’edizione da collezione da €250 che include la figura di Messmer l’Impalatore, un libro d’arte e una colonna sonora.