Quanti soldi guadagnano gli artisti indipendenti messicani su Spotify

Dati recenti hanno rivelato come gli artisti indipendenti dominino l’industria musicale in Messico. | Copertina: Giovanni Pérez, Infobae Messico.

Se ti sei mai chiesto come funzionano le piattaforme Come guadagna Spotify Per i tuoi artisti preferiti, in questo testo troverai alcune risposte e tante sorprese. Ciò che è ancora più scioccante è che i marchi indipendenti messicani hanno preso il sopravvento sul settore e sono quelli di maggior successo del momento.

Piattaforme musicali fluire È diventato uno strumento essenziale per Artisti provenienti da tutto il mondo possono generare entrate E presentando anche il suo lavoro. Naturalmente, questa situazione non fa eccezione in Messico.

Immagine dell’archivio. L’immagine di un trader si riflette sullo schermo di un computer che mostra il marchio Spotify prima che la società inizi a vendere come quotazione dal vivo sul pavimento della Borsa di New York a New York, negli Stati Uniti. 3 aprile 2018. Reuters/Lucas Jackson

Spotify, il servizio musicale più grande del mondo, ha recentemente rivelato dati scioccanti su… Guadagni degli artisti messicani nel 2023 In che modo questo ha contribuito all’economia del paese?

Nel 2022, gli introiti generati dagli artisti messicani su Spotify hanno superato i 4 miliardi di pesos, una cifra oltre 3,5 volte superiore rispetto a cinque anni fa. Ma, Il reale impatto economico si osserverà nel 2023Quando arrivarono le royalties generate da questi artisti 5mila e 300 milioni di pesosChe ha moltiplicato per cinque i profitti ottenuti nel 2017.

Sorprendentemente, quasi Il 60% di queste royalties provengono da artisti ed etichette indipendenti. Questo vivace settore non solo mette in mostra il loro talento, ma anche la loro capacità di ottenere grandi successi senza il supporto dei grandi marchi. Nel 2022, un terzo degli artisti messicani con un reddito superiore a 500.000 pesos ha distribuito la propria musica in modo indipendente su Spotify.

Gli artisti indipendenti non hanno bisogno di avere un enorme successo per vedere i profitti. (Spotify)

A livello globale, gli artisti indipendenti hanno generato quasi 4,5 miliardi di dollari di entrate su Spotify nel 2023. In Messico, questa tendenza è stata coerente, con gli artisti indipendenti che hanno generato una parte significativa delle entrate. Questo fenomeno è spiegato dall’effetto positivo di fluire Nella vita degli artisti, rendendo più facile che la loro musica venga ascoltata in qualsiasi parte del mondo.

Un’altra caratteristica importante di Spotify è la sua capacità di aiutare gli utenti e gli artisti a scoprire costantemente nuova musica. Nel 2023, Gli artisti messicani sono stati scoperti da nuovi utenti su Spotify più di 7,7 miliardi di voltee all’elenco furono aggiunti più di 5.400 artisti messicani Playlist Editori della piattaforma. Questa visibilità è fondamentale per aumentare le royalties e la popolarità della musica messicana nel mondo.

Il logo Spotify su uno smartphone viene posizionato a Hastings-on-Hudson, New York, Stati Uniti, mercoledì 25 gennaio 2023. Spotify Technology SA prevede di licenziare circa il 6% dei suoi dipendenti, ovvero circa 600 dipendenti, unendosi a un gran numero di dipendenti. Dalle aziende tecnologiche di Amazon.com Inc. A Meta Platform Inc. Nell’annunciare tagli ai posti di lavoro per ridurre i costi.

La musica prodotta in Messico ha guadagnato un grande favore tra gli ascoltatori negli ultimi anni. Gli artisti messicani che cantano in spagnolo hanno registrato un aumento del 416% delle loro entrate dal 2017. Nel 2023, oltre il 55% delle canzoni nella Top 50 quotidiana del Messico erano di proprietà di artisti nazionali, riflettendo un significativo boom nell’ascolto di musica in Messico.

Questa crescita Ne beneficiano non solo gli artisti, ma anche l’economia messicana in generale.. Le royalties e le entrate generate attraverso piattaforme come Spotify contribuiscono allo sviluppo economico del settore musicale del Paese, promuovendo nuovi talenti e imprenditori musicali.

Quindi l’effetto fluire L’economia della musica in Messico è innegabile, soprattutto per gli artisti e le etichette indipendenti. Con un numero di proprietari in costante aumento e una crescente preferenza per la musica country, piattaforme come Spotify sono diventate un palcoscenico essenziale.