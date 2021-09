Quanto ad Amazon Luxury, piattaforma di e-commerce esclusiva, si estende in Europa

Dopo essersi affermato negli Stati Uniti, Amazon Luxury, la piattaforma di e-commerce di Amazon per i marchi di lusso, sbarca in Europa

Dovrebbe arrivare nel mese di novembre nel vecchio continente, sperando di ottenere lo stesso successo ottenuto negli Stati Uniti.

Marchi come Oscar de la Renta, Altuzarra, Roland Mouret, Car Shoe e altri si uniscono ad Amazon Luxury

Un anno fa arrivava negli Stati Uniti Amazon Luxury, la piattaforma di e-commerce di Jeff Bezos per i marchi di lusso. Ora si sta diffondendo nel vecchio continente.

Ogni giorno che passa in questa epidemia senza fine, una delle pratiche che continua a crescere è l’e-commerce, anche quando, nel mondo, c’è una riapertura delle imprese e le persone – i consumatori – si stanno togliendo la vita a poco a poco.

Ma succede che a seguito dell’arrivo del Covid-19, questo tipo di acquisto online, lanciato in realtà qualche anno fa, è riuscito a posizionarsi ancora di più, avendo una maggiore presenza nei social network come Facebook, Instagram , TikTok e più recentemente su Piattaforme come Twitter che stanno già girando in quella direzione.

Certo, la piattaforma che domina il mercato è senza dubbio Amazon, essendo una delle preferite dai consumatori, grazie all’ampia gamma di prodotti – alcuni dei quali altrimenti introvabili – e alle offerte che solitamente accompagnano l’app.

In questo modo, quando il mondo si è capovolto, i brand hanno ritenuto necessario sfruttare i vantaggi dell’e-commerce per raggiungere la propria base clienti e, dall’altro, conquistare nuove persone, grazie alla potenza dei social network, soprattutto tra i giovani. utenti.

Di conseguenza, come abbiamo visto in questi mesi di pandemia, la pratica dell’e-commerce è già una delle più comuni e dovrebbe registrare una crescita ancora maggiore nei prossimi anni, secondo un rapporto della società di consulenza Adobe, che prevede un Aumento del 20% nel 2021, che rappresenterà un fatturato di $ 4,2 miliardi.

Tenendo presente che la situazione con Covid-19 continuerà ancora per qualche anno, poiché noi come società non ci stiamo adattando a convivere con il virus, i marchi – tutti insieme – attueranno importanti strategie per raggiungere più consumatori.

Amazon Luxury è ciò che offrono da un anno, ma per un mercato di cui si parla raramente: i marchi di lusso. Di loro si parla poco, perché, in un certo senso, il loro reddito non ne risentiva allo stesso modo di altri di rango inferiore.

Tuttavia, per attirare questo mercato e questi consumatori, l’anno scorso Amazon Luxury è arrivato negli Stati Uniti come una grande vetrina per marchi come Oscar de la Renta, Altuzarra, Roland Mouret, Car Shoe, La Perla, Christopher Kane, Boglioli e altri. .

La piattaforma si rivolge anche agli utenti Prime, cioè a coloro che possono pagare prezzi elevati per i prodotti di questi brand.

Ora, a un anno dalla sua creazione nel paese a stelle e strisce, Amazon Luxury si sta espandendo in Europa e si è già aggiunto un nuovo brand: Dundas.

Sebbene i marchi di lusso non abbiano sofferto allo stesso modo dell’impatto della pandemia, ciò non significa che non siano stati nei guai. La prova di ciò è che, attualmente, si stanno unendo al sempre più importante e-commerce con Amazon Luxury ed è un enorme successo negli Stati Uniti.

A partire da novembre di quest’anno, la piattaforma Amazon per i marchi di lusso raggiungerà il Vecchio Continente e competerà con negozi online come Zalando, Farfetch, Mytheresa, Net-a-porter, Matchesfashion e altri.

Amazon sta scommettendo da solo per ottenere lo stesso successo che ha negli Stati Uniti e possibilmente per raggiungere più mercati.

Leggi ora: