Quanto è costato l’iPhone del 2007? Si vende per più di 3 milioni di pesos

iPhone 2007 Venduto all’asta per oltre tre milioni di pesos messicani, questo modello di archiviazione da 4 GB è nuovo di zecca e sigillato in una scatola da $ 190.000.

iPhone raggiunge un record



spiegare Aste LCG, Il sito in cui si tiene l’asta, affinché il telefono raggiunga una cifra così incredibile è che iTelefono originale da 4 GB, Il modello da lui definito “inafferrabile”, ed è la prima volta che viene messo all’asta sul sito.

Prima nello stesso posto vivevano già all’asta Il mio iPhone 8 GB è originale, ma l’iPhone 4GB del 2007 ha stabilito un nuovo record d’asta per essere “l’oggetto da collezione di fascia alta più popolare”. Tra i collezionisti di iPhone, il modello 4GB eÈ considerato Santo Graal A causa della sua produzione molto limitata, Da quando Apple lo ha interrotto solo due mesi dopo il suo lancio.

iPhone modello A1203 In perfette condizioni e anche con il timbro di fabbrica pulito e senza dettagli, cosa considerata “estremamente rara”, un tempo era di proprietà di un membro del team di ingegneri Apple, motivo per cui è stato conservato in condizioni così ottimali.

Il processo di asta è iniziato il 30 giugno alle 17:00Con un prezzo richiesto di $ 10.000, le offerte sono iniziate rapidamente. L’ultimo giorno dell’asta, il 16 luglio, le offerte sono balzate rapidamente, da $ 45.954 a superare rapidamente $ 100.000, fino a quando, verso la fine dell’asta, ha offerto $ 158.644. È stato superato dal vincitore con $ 190.372,80.