Quanto è vicino il blu giovedì 24 febbraio?

Buenos Aires – Il dollaro blu è salito di mezzo peso giovedì ed è stato scambiato a $ 210,50 in vendita. in questo modo, $ 12,50 erano timidi di un massimo storico di $ 223.

Spacco: La differenza tra l’ufficiale blu e l’ingrosso è stata del 95,7%.

Evoluzione nel 2021: Blue ha chiuso a gennaio 2021 a $ 150 e ha continuato come segue: $ 146 a febbraio, $ 150 a marzo, $ 157 ad aprile, $ 168 a maggio, $ 180 a giugno, $ 181,50 a luglio, $ 186 ad agosto, $ 186 a settembre, $ 197,50 a ottobre, $ 201,5 a novembre, $ 208 a dicembre e $ 212,5 a gennaio.

ufficiali

tasso di cambio Il dipendente all’ingrosso ha chiuso a $ 107,38.











tasso di cambio Il prezzo al dettaglio ufficiale è balzato a $ 113,83 MENTRE LA FISCALE PAESE E L’UTILE DETTAGLIATO Hanno lasciato Solidarity con una media di $ 185,63

prezzi di borsa

Il dollaro viene calcolato sulla transazione Era $ 203,85.











dollaro o borsa Ha chiuso a $ 197,86.

Procedure

Un giorno per lo più negativo per le calorie di sviluppo alternativo per le società argentine quotate a Wall Street, Con solo tre foglie la ruota diventa verde.

in verde: mercato libero Milli (+ 12,28%), Cresud (+ 3,94%) e Bioceres (+ 3,68%).

in rosso: Edenore (-7,37%), BBVA Banco Francés (-5,42%) e Loma Negra (-4,60%).

Nell’arena locale, S&P Merval (meraviglia) è diminuito del 2,89% a 88.721,46 punti.

Interventi BCRA

Il terzo giorno di vendita da parte della banca centrale. Dopo aver speso 6 milioni di dollari lunedì, 55 milioni di dollari martedì e 60 milioni di dollari mercoledì, l’Autorità monetaria ha venduto altri 60 milioni di dollari giovedì, Secondo l’analista Gustavo Quintana.

