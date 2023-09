Quanto tempo ci vuole per completare una storia di Starfield? E per completarlo al 100%?

con campo stellare già in vendita a Computer E Xbox Serie X|S Sia nei negozi fisici che in quelli digitali, due delle domande più frequenti sono “Quanto tempo ci vuole per completare la storia?” E “Quanto tempo ci vuole per completarlo al 100%?In questa pagina del nostro sito Elenco di Starfield Rispondiamo anche a queste e ad altre domande correlate. Vi lasciamo con tutti questi dati di seguito:

Quante ore ci vogliono per completare una storia principale di Starfield?

Secondo il sito Quanto tempo per battere, Le principali missioni della storia di Starfield possono essere completate in media in circa 18 ore. In altre parole: se ci concentriamo solo ed esclusivamente sulla storia del gioco, impiegheremo circa 18 ore per completarlo.

Ingrandire Il completamento della storia principale di Starfield richiederà poco meno di venti ore

invece di, Se vogliamo divertirci anche con altri contenuti secondari oltre alla storia principaleil tempo di gioco può andare perfettamente 49 ore. Sebbene ci siano casi documentati di completamento della storia in tre ore velocità di corsa Puro e tenace

Quante ore sono necessarie per completare al 100% uno Starfield?

Ancora una volta, secondo HowLongToBeat, Per vedere il 100% di Starfield dobbiamo investire circa 190 ore di gioco. In altre parole: se il nostro obiettivo è esplorare da soli con la voglia di vedere tutto ciò che questo videogioco può offrirci, Ci farà divertire per meno di duecento ore.

Quante ore sono necessarie per sbloccare tutti gli obiettivi di Starfield?

secondo Risultati realiè previsto che Per sbloccare i cinquanta obiettivi Starfield, dovremo giocare dalle sessanta alle ottanta ore. Ma quella quantità di tempo deve essere qualificata; Ci rendiamo conto che queste 60-80 ore sono ovviamente condizionate all’uso delle prove E che non si tratta di pura e semplice esplorazione, quindi il tempo per sbloccare tutti gli obiettivi senza utilizzare guide ed esplorare da soli potrebbe essere molto più lungo.

