Quanto vale il prezzo in dollari oggi? Tasso di cambio sabato 11 dicembre | le risposte

Il dollaro viene scambiato oggisabato 11 dicembre a Mercato Parallelo A 4.040 EGP per comprare e 4.080 per vendere. Inoltre, secondo il portale Bloomberg, il tasso di cambio è S/4.0596.

Da parte sua, la valuta è quotata sul mercato interbancario come segue:

Banca Acquistare uno sconto BCP 4.055 4.105 interbancario 4.055 4.105 BBVA 4.033 4.123 Scotiabank 3.971 4.184 Banca nazionale 3.960 4.130

Nelle ultime settimane, il prezzo del dollaro in Perù ha mantenuto una tendenza al rialzo tra le forti tensioni tra esecutivo e legislativo. Inoltre, ha tentato un posto vacante presidenziale contro Pedro Castillo, che non è stato accettato martedì scorso, 7 dicembre, in una sessione plenaria.

Qual è il tasso di cambio?

Per cambiare una valuta, usiamo il tasso di cambio che è il prezzo della valuta di un paese (valuta) di un altro. È anche conosciuto come il tasso di cambio di altri paesi.

Perché il tasso di cambio è importante?

Il tasso di cambio o tasso di cambio è importante perché ci aiuta a sapere quante unità della valuta nazionale devono essere pagate per ottenere una valuta estera. Ad esempio, in Perù, per un dollaro, devi dare 3 pantofole e poco più.