Quanto vale il prezzo in dollari oggi? Tasso di cambio venerdì 10 dicembre | le risposte

il dollaro è scambiato oggi, venerdì 10 dicembre a Mercato Parallelo A 4.060 EGP da acquistare e 4.095 EGP da vendere. Inoltre, secondo il portale Bloomberg, il tasso di cambio è S/4.0799.

Da parte sua, la valuta è quotata sul mercato interbancario come segue:

Banca Acquistare saldi BCP 4048 4098 Interbancario 4040 4.105 BBVA 4036 4121 Scotiabank 3947 4.197 Banca nazionale 3960 4130

Questo nel bel mezzo delle tensioni tra l’esecutivo e il legislatore, al momento della candidatura presidenziale vacante contro Pedro Castillo, di cui si è discusso il 7 dicembre in seduta plenaria.

Sebbene nelle scorse settimane, Il prezzo del dollaro in Perù A sinistra sopra 4 suole, questo giovedì 9 dicembre, la valuta statunitense ha chiuso a S/4.0810. Questo è, secondo Banca Centrale della Riserva del Perù (BCRP)A differenza di martedì 7, giorno in cui il dollaro ha chiuso a S/4,0800, la valuta ha guadagnato lo 0,02%. Dall’altro lato, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pedro Frank, firma per salario minimo vitale (RMV) dovrebbe aumentare entro il 2022. Inoltre, il capo del MEF ha dichiarato che stavano effettuando dei calcoli per determinare l’importo e, successivamente, ne hanno discusso dall’esecutivo.

Aumento dei prezzi dell’elettricità: quali azioni dovrei intraprendere?

Qual è il tasso di cambio?

Per cambiare una valuta, usiamo il tasso di cambio che è il prezzo della valuta di un paese (valuta) di un altro. È anche conosciuto come il tasso di cambio di altri paesi.

Perché il tasso di cambio è importante?

Il tasso di cambio o tasso di cambio è importante perché ci aiuta a sapere quante unità della valuta nazionale devono essere pagate per ottenere una valuta estera. Ad esempio, in Perù, per un dollaro, devi dare 3 pantofole e poco più.