Quanto vale un dollaro in Cile: il cambio di oggi, venerdì 28 gennaio | Il dollaro oggi | Valore del dollaro in peso cileno | Banca Centrale | TDEX | NNDC | Economia

il prezzo in dollari Giovedì in Cile è in rialzo, a fronte del rafforzamento globale del dollaro e di una posizione più aggressiva da parte della Federal Reserve (Fed) degli Stati Uniti.

il Il tasso di cambio è fissato a 813,23 pesos cileni per dollaro, un aumento dello 0,88% rispetto alla chiusura di giovedì di 806,08, secondo Bloomberg.

A livello globale, la prospettiva di un rialzo dei tassi USA più rapido o più elevato ha aiutato il dollaro ad avere la sua migliore settimana in sette mesi. Il dollaro è salito a 115,43 yen, avvicinandosi al livello più alto dell’anno a 116,34, registrato il 4 gennaio.

Secondo Reuters, il rendimento dei Treasury statunitensi a 10 anni è salito all’1,82%, rispetto all’1,80% del giorno prima. Il rendimento del biennale, più sensibile alle aspettative di un rialzo dei tassi, è stato dell’1,19%.

“Il fatto che la Fed sia più aggressiva ha scosso i mercati”.ha affermato Jeremy Gatto, portfolio manager di Unigestion, Svizzera.

“I mercati possono convivere con tassi di interesse più alti, ma il problema principale rimane il bilancio”, Ha aggiunto. I mercati sono rimbalzati con tutti gli stimoli immessi durante la crisi del COVID-19, “Quindi se inizi a ridurre la liquidità, questo cambia il gioco”..