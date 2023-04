Quantumania infrange il record negativo della Marvel e semina dubbi sul futuro della Fase 5

10 aprile 2023, 14:08 – Aggiornato il 10 aprile 2023, 14:30.

La brillante prima di “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” ha annunciato un nuovo successo per la Marvel, ma poi la realtà era completamente diversa. In realtà, il film con protagonista Paolo Rudd Will batte un record negativo nel mondo dei supereroi, mettendo in dubbio la quinta fase.

Il sequel con il minor incasso

Il marchio che distruggerà “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” è proprio questo Il sequel Marvel con gli incassi più bassi fino ad oggi. Quell’onore è stato per molti anni nelle mani di Iron Man 2 e dei suoi 623,9 milioni di dollari al botteghino globale, ma qualche anno fa è andato a Ant-Man and the Wasp con 622,7 milioni di dollari. Il terzo capitolo di questa saga sta attualmente accumulando 473,4 milioni e sta già scomparendo dalle sale – lo scorso fine settimana ha incassato appena 111.000 dollari -, quindi è impossibile che entri in altri 150 milioni.

Si Certamente , Ciò non rende Ant-Man and the Wasp: Quantumania il film Marvel con il minor incasso, perché ci sono fino a sei indirizzi inseriti in meno. Il punto è che questi film fanno parte della Fase 1 della Marvel – “The Incredible Hulk” con 264 milioni, “Captain America: The First Avenger” con 370 milioni e “Thor” con 449 milioni – o sono stati rilasciati quando il pubblico era ancora riluttante a ritorno nelle sale a causa del Corona virus – “Black Widow” con 379 milioni, “Eternals” con 402 milioni e “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli” con 432 milioni-.

A complicare le cose in questo caso è che Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stato un ambizioso lancio di Fase 5, che ha anche reso Kang Marvel il prossimo grande cattivo. Vedremo cosa succede alla fine Jonathan Maggiori Dopo le accuse l’attore è stato colpito, ma è chiaro che la Marvel ha bisogno di una correzione di rotta. Fortunatamente per lo studio, il prossimo film in arrivo sarà Guardiani della Galassia 3, e tutto fa pensare a un addio per lo studio. James Gunn sarà distrutto

In Espinov | I 46 film più attesi e le migliori uscite del 2023