Quantumania può nascondere alcuni dettagli sulla storia

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha pubblicato una nuova foto che lo raffigura strano logo del filmche è attualmente in fase di riprese. Il logo è su una delle sedie sul set ed è Consiste di simboli molto strani, principalmente i cerchi che compongono il nome “Quantumania”. Chiamaci pazzi, ma vediamo messaggi nascosti.

“Una nuova immagine dal set di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ci fa intravedere una versione un po’ bizzarra del logo sullo schienale di una sedia nel set. Cosa possono significare i simboli?“

Nuova foto dal set del film “Ant-Man and The Wasp” #quantania‘Ci dà un’occhiata a una versione piuttosto strana del logo sullo schienale di una sedia fissa!

Cosa possono significare i simboli? ? [Via: johanssoncomer ~ Twitter] pic.twitter.com/D66IT5FHGt – Notizie Ant-Man 🐜 (AntManNews) 25 ottobre 2021

È possibile che nascondere il messaggio abbia qualcosa a che fare con l’estensione “Realtà quantistica”“, che abbiamo già visto nella Infinity Saga di UCM e da cui possiamo imparare molto in Quantumania. Alcuni fan stanno già iniziando a teorizzare: I loop possono avere qualcosa a che fare con le ripetizioni temporali. Come spiega Mobius (Owen Wilson) nella serie Loki, certi eventi accadono tanto frequentemente quanto dovrebbero accadere. D’altra parte, il carattere”Colui che rimaneo “The One Who Remains” ha rivelato che anche ciò che accade alla fine della serie deve accadere e che accadrà ancora e ancora.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania offrirà una spiegazione più scientifica di cosa sta succedendo con il multiverso e la serie Loki, potremmo trovarci di fronte a uno dei più importanti film di transizione della Fase 4 del MCU? Evangeline Lilly (Hop Van Dyne, Avespa) Continua a cercare di capire il suo carattere e l’intero universo di Ant-Man.

L’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è prevista per il 17 febbraio 2023.